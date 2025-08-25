Petre Florin Manole: Copiii cu dizabilități au dreptul la demnitate și șanse egale

Petre Florin Manole a transmis pe Facebook că fiecare copil cu dizabilități „are dreptul la demnitate, la șanse egale și la o viață împlinită”, iar autoritățile trebuie să fie alături de aceștia „cu inima și cu fapte, nu doar cu vorbe”.

La sfârșitul săptămânii trecute, Manole a avut o întâlnire la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, ai instituțiilor naționale și ai partenerilor internaționali.

Discuțiile au vizat centrele pentru copiii cu dizabilități, profesorii de sprijin, infrastructura socială, reforma criteriilor de încadrare în grad de handicap și soluțiile pentru integrarea viitoare a acestor copii pe piața muncii.

„Pentru mine, aceste întâlniri nu sunt simple consultări tehnice, ci momente în care ascultăm, învățăm și căutăm soluții reale”, a declarat Manole.