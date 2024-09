Raluca Turcan spune că votul este unul „corect şi firesc”.

„Este finalul unui drum lung şi destul de anevoios, care înseamnă finalizarea reformei sistemului public de pensii. Oricât se încearcă acapararea politică a procesului de reformă a pensiilor, meritul PNL este incontestabil. Reforma sistemului de pensii nu poate fi ruptă de PNL. Dimpotrivă! PNL a iniţiat şi a susţinut fiecare etapă în parte”, adaugă ea.

„Recalcularea pensiilor din anul 2024 nu ar fi fost posibilă fără deciziile luate în urmă cu 3 ani! Recalcularea pensiilor cu pixul şi hârtia ne-ar fi dus cu reforma peste câţiva ani! Tot în anul 2021, am inclus această reformă în PNRR, pentru a mă asigura că, oricum s-ar numi ministrul Muncii, reforma pensiilor să fie un proces ireversibil, precum şi o obligaţie fermă pentru Guvernul în funcţie. Am iniţiat noua lege a pensiilor şi un an mai târziu, în anul 2022, tot ca parte a acestui proces, am propus acest proiect legislativ, de creştere a plafonului de impozitare a pensiilor, de la 2.000 la 3.000 de lei. Ştiam că recalcularea va aduce majorări de pensii, că multe pensii vor depăşi 2.000 de lei şi că majorarea nu trebuie să fie desfiinţată prin impozit. Aş vrea să mai subliniez unele aspecte! În tot acest timp, cât PNL s-a aflat la guvernare, valoarea punctului de pensie a crescut cu peste 60%. De asemenea, pentru majorările de pensii rezultate din recalculare şi pentru plata acestora trebuie bani. Ori, efortul bugetar substanţial a fost asigurat de către ministrul PNL al finanţelor. A fost condiţia PNL la întocmirea bugetului pentru acest an, să avem resursle financiare cuprinse în buget”, mai spune Turcan.

„În loc să afectaţi pensionarii speciali, procurorii, pe Greblă şi alţi privilegiaţi i-aţi afectat pe cei care au lucrat în mediul toxic. Să vă fie ruşine. Eschivele venite acum să umble la modalitatea de impozitare a pensiilor nu sunt suficiente. Puneţi taxă pe sărăcie, impozitaţi sărăcia, în loc să fi ales ca prag coşul minim garantat, aţi pus pragul de la 2.000 la 3.000 de lei, aşa, din burtă. Nu o să vă salveze nimeni de furia pensionarilor de care vă bateţi joc. Nu o să vă salveze nimeni de furia românilor”, a spus marţi liderul AUR, George Simion, în plenul Camerei Deputaţilor.