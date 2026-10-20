PNL, după învestirea Guvernului Niculescu: „PSD nu mai poate da vina pe nimeni. Va fi integral responsabil pentru mersul țării”

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat marți, după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, din care face parte și PSD, că răspunderea pentru guvernarea României aparține de acum social-democraților și premierului desemnat de președintele Nicușor Dan.

El a spus că votul din Parlament a încheiat criza politică începută în urmă cu cinci luni și jumătate, anunțând că liberalii vor trece în opoziție, unde vor sancționa măsurile greșite, corupția, abuzurile.

PNL și UDMR au votat pentru învestirea noului Guvern, însă liberalii au transmis că nu vor participa la guvernare și că vor urmări activitatea Guvernului condus de Niculescu.

„Votul Parlamentului de azi a închis criza politică declanșată de PSD, împreună cu AUR, în urmă cu 5 luni și jumătate. Din acest moment, răspunderea pentru guvernarea României aparține Partidului Social-Democrat și premierului desemnat de președintele Nicușor Dan.

Partidul Social-Democrat nu mai poate da vina pe nimeni și va fi integral responsabil pentru mersul țării. De acum înainte, PSD nu va mai putea fi și la putere și în opoziție, așa cum ne-a obișnuit până acum. Partidul Social-Democrat am înțeles că avea soluții foarte bune pentru țară, dar nu era lăsat să le pună în practică.

Acum nu-i mai împiedică nimeni, iar guvernul PSD are obligația să vină cu rezultate. PSD va trebui să demonstreze concret ce câștigă România din guvernarea pe care și-a asumat-o”, a declarat Ionel Bogdan.

PNL anunță că va sancționa măsurile greșite ale Guvernului

Purtătorul de cuvânt al liberalilor a anunțat că PNL va rămâne în opoziție și va sancționa dur deciziile pe care le consideră greșite.

Ionel Bogdan a făcut referire la corupție, abuzuri și risipa banilor publici, avertizând PSD să nu schimbe direcția economică urmată de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Partidul Național-Liberal va fi în opoziție și va sancționa fiecare derapaj al PSD. Vom sancționa fiecare măsură guvernamentală greșită. Vom sancționa corupția, abuzurile, risipa, ori de câte ori le vom constata. Avertizăm Partidul Social-Democrat să nu deraieze România de pe drumul corect pe care a plasat-o guvernul Ilie Bolojan. Avertizăm Partidul Social-Democrat să nu împingă din nou țara pe un drum greșit, pe drumul cheltuielilor nesăbuite și al deficitelor bugetare uriașe”, a afirmat Ionel Bogdan.

Liberalul a spus că partidul va continua să susțină din opoziție obiectivele pe care le-a promovat în perioada în care s-a aflat la guvernare.

„Partidul Național-Liberal va continua să susțină din opoziție ceea ce a susținut și la guvernare, adică modernizarea României. Vom susține un stat corect și eficient, care nu-și bate joc de banii publici. Vom susține un stat fără privilegii, care nu-i favorizează pe unii în timp ce pune poveri incorecte pe spatele altora. Vom susține investițiile care aduc valoare pentru România. Vom susține o creștere economică bazată pe investiții și nu pe consum”, a spus purtătorul de cuvânt al PNL.

Liberalii vor continua colaborarea cu USR

Ionel Bogdan a mai anunțat că PNL va continua colaborarea parlamentară cu USR și va combate ceea ce a numit o majoritate a PSD cu AUR. El a spus că „începând de astăzi, se separă apele”

„Vom continua colaborarea parlamentară cu USR și vom combate majoritatea ascunsă sau deschisă a PSD cu AUR. E clar că, începând de astăzi, se separă apele. PNL nu este egal cu PSD. Amestecul politic fără rezultate deschide calea radicalismului și a partidelor antisistem. La viitoarele alegeri parlamentare, dreapta trebuie să poată oferi electoratului o alternativă reformată și puternică”, a declarat Ionel Bogdan.

Potrivit acestuia, PNL consideră învestirea Guvernului Niculescu nu un punct final, ci „un început important”, în care partidul își va asuma să reprezinte „românii care vor o Românie modernă”.

„Astăzi nu va fi un sfârșit, ci un început important. Acesta este angajamentul nostru în fața cetățenilor României la începutul unui nou drum. Îi vom reprezenta pe toți românii care vor o Românie modernă, euroatlantică și fără privilegii”, a transmis purtătorul de cuvânt al PNL.