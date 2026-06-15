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Premierul desemnat, Adrian Veștea: Campanii coordonate de dezinformare încearcă să blocheze formarea noului guvern

Premierul desemnat Adrian Veștea susține că România se confruntă, în această perioadă, cu o intensificare a activităților de dezinformare online, desfășurate prin așa-numite „ferme de troli”, care ar avea ca scop descurajarea susținerii publice pentru formarea unui nou guvern.
Premierul desemnat, Adrian Veștea: Campanii coordonate de dezinformare încearcă să blocheze formarea noului guvern
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
15 iun. 2026, 17:14, Politic
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Adrian Veștea a relatat că, în cursul nopții precedente, un mesaj de susținere postat de un coleg liberal a fost urmat, în mod aproape instantaneu, de peste 100 de comentarii negative. Potrivit acestuia, mesajele proveneau de la conturi care utilizau un limbaj neadecvat, atât la adresa autorului postării, cât și la adresa sa.

„Verificând aceste conturi, am constatat existența unor ferme de troli activate special în această perioadă, interesate mai degrabă să blocheze lucrurile decât să le ducă înainte”, a afirmat premierul desemnat.

„Există o miză financiară și interese clare”

Veștea a susținut că amploarea acestor reacții indică o implicare financiară și interese clare în spatele campaniilor de dezinformare. El a subliniat că instituțiile statului au competența de a investiga astfel de situații și de a trage la răspundere persoanele implicate în răspândirea mesajelor false sau manipulatoare.

În același timp, premierul desemnat le-a cerut susținătorilor săi să nu cadă pradă dezinformării și să nu se lase influențați de mesajele coordonate din mediul online.

Necesitatea unui guvern cu puteri depline

Adrian Veștea a insistat asupra faptului că România nu își mai permite o perioadă prelungită de provizorat guvernamental. În opinia sa, lipsa unui guvern cu puteri depline afectează direct ritmul reformelor și implementarea programelor aflate în derulare.

„Nu putem rămâne într-o etapă în care reformele bat pasul pe loc și proiectele stagnează. Este nevoie de un guvern investit cu puteri depline, care să-și facă datoria față de țară încă din prima zi”, a transmis acesta.

Apel la încredere și experiența din administrație

Premierul desemnat a făcut apel la încrederea colegilor de partid și a cetățenilor, amintind de activitatea sa anterioară în administrația centrală.

El a precizat că, în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării, a fost prezent în toate județele țării și a discutat direct cu autoritățile locale și cu cetățenii.

„Realitatea din teren este cu totul alta decât cea prezentată de aceste campanii online”, a spus Veștea.

„România are nevoie de un guvern funcțional”

În descrierea materialului video publicat pe Facebook, Adrian Veștea afirmă că, în pofida numărului mare de conturi false și mesaje coordonate, susținerea pentru formarea unui nou guvern rămâne solidă.

„Niciun număr de conturi false, roboți sau mesaje coordonate nu poate ascunde adevărul: România are nevoie de un guvern funcțional, pregătit să facă schimbările de care cetățenii au nevoie”, a concluzionat premierul desemnat.

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