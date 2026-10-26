Premierul Luca Niculescu merge marți în Republica Moldova. Se va întâlni cu Maia Sandu

Pe agenda vizitei premierului se află și discuții cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează investiții în Republica Moldova, precum și o vizită la o stație electrică.

Potrivit programului oficial al premierului, vizita va începe marți la ora 10:00, cu o întâlnire de lucru cu personalul Consulatului General al României la Chișinău. Ulterior, la ora 10:45, Luca Niculescu va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

La ora 11:50, premierul se va întâlni cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova, iar la 12:30 este programată o întrevedere cu reprezentanți ai companiilor românești care desfășoară proiecte de investiții în țara vecină.

Întrevedere cu premierul Republicii Moldova și conferință de presă comună

La ora 14:25, Luca Niculescu va fi întâmpinat de prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, la sediul Guvernului de la Chișinău, unde va avea loc și ceremonia oficială de primire cu gardă de onoare.

Cei doi premieri vor avea o întrevedere tête-à-tête, urmată de o fotografie oficială și de discuții în plen ale celor două delegații.

La ora 15:30, Luca Niculescu și Vasile Tofan vor susține o conferință comună de presă.

Vizită la infrastructura energetică și întâlniri cu Maia Sandu și Igor Grosu

La ora 16:15, premierul român va vizita, alături de omologul său moldovean, Stația Electrică Chișinău și Linia Vulcănești–Chișinău, în zona municipiului Chișinău.

Programul continuă la ora 17:00 cu o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției de la Chișinău.

La ora 18:00, Luca Niculescu se va întâlni cu Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. La finalul întrevederii, premierul României va semna în Cartea de Onoare.