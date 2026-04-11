Prima pagină » Politic » Președintele Nicușor Dan a mers, fără să anunțe, la o mănăstire. După slujbă s-a fotografiat cu un lider PSD

Președintele Nicușor Dan a mers, fără să anunțe, la o mănăstire. După slujbă s-a fotografiat cu un lider PSD

Președintele României, Nicușor Dan, a mers fără să anunțe la o mănăstire din județul Prahova. El a fost văzut în mulțime chiar de președintele Consiliului Județean Prahova care este și liderul filialei PSD. El s-a fotografiat cu președintele și apoi a publicat fotografiile.
sursa foto: Virgiliu-Daniel Nanu, FB
Petru Mazilu
11 apr. 2026, 08:32, Politic

Președintele CJ Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a dezvăluit că a avut parte de o întâlnire neașteptată la mănăstirea Cornu. El l-a văzut în mulțime pe președintele României, Nicușor Dan.

„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei”, a scris Nanu pe Facebook.

Întâlnirea a avut loc în timpul slujbei de seară din Vinerea Mare. La finalul slujbei cei doi politicieni au făcut fotografii.

„Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor. Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere – la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună. Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun. M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”, a precizat liderul social-democrat.

