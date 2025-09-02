Președintele României vizitează CNE Cernavodă și îl primește la Cotroceni pe António Costa

Președintele României are miercuri o agendă încărcată, care include atât o vizită la CNE Cernavodă, cât și discuții cu un lider european important.

De la ora 11:00, șeful statului va fi prezent la ceremonia de lansare a proiectului de retehnologizare a Unității 1 a centralei, eveniment transmis în direct pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Seara, de la ora 19:00, președintele îl va primi la Palatul Cotroceni pe António Costa, președintele Consiliului European.

Agenda include întâmpinarea oficială, convorbiri tête-à-tête și discuții oficiale, urmate de declarații de presă comune programate în jurul orei 19:30.

Conferința va fi transmisă live pe site-ul Administrației Prezidențiale.