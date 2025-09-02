Prima pagină » Politic » Președintele României vizitează CNE Cernavodă și îl primește la Cotroceni pe António Costa

Președintele României vizitează CNE Cernavodă și îl primește la Cotroceni pe António Costa

Șeful statului va participa miercuri la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă, iar seara va avea o întrevedere oficială cu președintele Consiliului European, António Costa.
Președintele României vizitează CNE Cernavodă și îl primește la Cotroceni pe António Costa
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Rareș Mustață
02 sept. 2025, 18:18, Politic

Președintele României are miercuri o agendă încărcată, care include atât o vizită la CNE Cernavodă, cât și discuții cu un lider european important.

De la ora 11:00, șeful statului va fi prezent la ceremonia de lansare a proiectului de retehnologizare a Unității 1 a centralei, eveniment transmis în direct pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Seara, de la ora 19:00, președintele îl va primi la Palatul Cotroceni pe António Costa, președintele Consiliului European.

Agenda include întâmpinarea oficială, convorbiri tête-à-tête și discuții oficiale, urmate de declarații de presă comune programate în jurul orei 19:30.

Conferința va fi transmisă live pe site-ul Administrației Prezidențiale.