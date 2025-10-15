Președintele sirian Al-Sharaa se va întâlni cu Vladimir Putin la Moscova

Președintele sirian Ahmed Al-Sharaa va merge în Rusia miercuri pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin, anunță agenția de stat SANA.

Aceasta este prima vizită oficială a lui Al-Sharaa în Rusia.

Potrivit SANA, Al-Sharaa și Putin vor discuta despre situația din regiune și despre cum să își întărească cooperarea bilaterală.

Vizita de astăzi are loc după ce Moscova a încercat să îmbunătățească relațiile cu noua conducere de la Damasc, după ce dictatorul Bashar al-Assad, aliat al Rusiei, a fost înlăturat în decembrie 2024.

Al-Sharaa a vorbit la telefon cu Putin în februarie anul trecut. În timpul convorbirii, șeful Kremlinului „a reafirmat sprijinul Rusiei pentru unitatea, suveranitatea și stabilitatea Siriei”, scrie SANA.

Vladimir Putin a declarat că este disponibil pentru a discuta mai multe detalii despre acordurile semnate cu regimul lui al-Assad. El a spus că sancțiunile Siriei trebuie să fie ridicate.

Moscova urma să facă un summit ruso-arab tot miercuri, dar evenimentul a fost anulat după ce doar câțiva lideri, printre care Al-Sharaa, și-au confirmat participarea.