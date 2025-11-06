Consiliul de Securitate al ONU ridică sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa

Fostul jihadist și președinte interimar sirian Ahmed al-Sharaa urmează să viziteze Casa Albă în câteva zile pentru a se întâlni cu Donald Trump, potrivit Le Figaro.

Consiliul de Securitate al ONU a ridicat joi sancțiunile împotriva președintelui interimar sirian Ahmed al-Sharaa, un gest simbolic salutat de Siria cu doar câteva zile înainte de vizita istorică a fostului jihadist la Casa Albă.

Rezoluția, redactată de Statele Unite și adoptată cu 14 voturi pentru și o abținere (China), îi elimină pe Ahmed al-Sharaa și pe ministrul său de Interne, Anas Khattab, de pe lista sancțiunilor care vizează persoane și grupuri legate de Statul Islamic și al-Qaeda, care au făcut obiectul unei interdicții de călătorie, unei înghețări a activelor și unui embargou asupra armelor.

Rezoluția a salutat în mod special angajamentele asumate de noile autorități siriene, care au venit la putere după răsturnarea lui Bashar al-Assad, de a „combate terorismul, inclusiv luptătorii teroriști străini”, al-Qaeda, ISIS și grupările afiliate. „Prin adoptarea acestui text, Consiliul transmite un mesaj politic puternic de recunoaștere a faptului că Siria se află într-o nouă eră ”, a declarat ambasadorul SUA, Mike Waltz.