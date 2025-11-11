Trump îl laudă pe liderul sirian ce fusese desemnat terorist de guvernul SUA. Siria se va alătura coaliției împotriva grupării Stat Islamic

Anunțul a venit în contextul în care președintele Donald Trump s-a întâlnit cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa la Casa Albă. Relațiile diplomatice dintre Siria și SUA au fost suspendate din 2012, deși Trump a luat măsuri pentru a le restabili după căderea regimului lui Bashar al-Assad.

Trump și-a exprimat sprijinul pentru al-Sharaa, care până recent a fost desemnat terorist de guvernul SUA, potrivit BBC.

Într-o declarație acordată reporterilor din Biroul Oval, la câteva ore după întâlnire, Trump a declarat că „vrem să vedem Siria devenind o țară cu mult succes”. „Și cred că acest lider poate face asta”, a adăugat el. „Chiar cred.”

Trump a spus că vor urma mai multe „anunțuri”, deși nu a oferit detalii.

Aceasta este a treia întâlnire dintre cei doi lideri, după cea din mai, în marja Consiliului de Cooperare al Golfului, și o cină în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie.

Fost lider al unui grup islamist considerat de SUA organizație teroristă

Vizita lui Al-Sharaa la Casa Albă încheie o remarcabilă schimbare de imagine pentru fostul jihadist.

Nu cu mult timp în urmă, el a condus o filială a Al-Qaeda – gruparea din spatele atacurilor din 11 septembrie și a multor altora – înainte de a rupe legăturile.

Chiar și până în acest an, el era liderul Hayat Tahrir al-Sham, un grup islamist armat pe care SUA l-au considerat oficial o organizație teroristă până acum patru luni, cu o recompensă de 10 milioane de dolari pentru capul său.

Departamentul Trezoreriei l-a eliminat al-Sharaa de pe „lista teroriștilor globali desemnați special” chiar săptămâna trecută. Însă, de când a devenit președinte interimar al Siriei, al-Sharaa a depus eforturi pentru a-și îndulci imaginea publică în timp ce încearcă să reconstruiască Siria, cu sprijin străin, după 13 ani de război.

„A avut un trecut dificil”, a declarat Trump luni. „Și cred, sincer, că dacă nu ai fi avut un trecut dificil, nu ai fi avut nicio șansă.”

Domnia lui Al-Sharaa a fost însă marcată de uciderea membrilor minorității alawite din Siria, precum și de violențele mortale dintre luptătorii beduini sunniți și milițiile druze.

Trump: un „tânăr, atrăgător” și un „luptător”

El a promis că va elimina membrii forțelor sale de securitate care au comis încălcări ale drepturilor omului.

Trump, la rândul său, și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru al-Sharaa, referindu-se la el ca la un „tânăr, atrăgător” și un „luptător” cu un „trecut puternic”.

În iunie, președintele Trump a semnat un ordin executiv care ridică sancțiunile împotriva Siriei, despre care Casa Albă a spus că va ajuta la sprijinirea „drumului țării către stabilitate și pace”.

La acea vreme, administrația a declarat că va monitoriza acțiunile noului guvern sirian, inclusiv „luarea de măsuri pentru normalizarea legăturilor cu Israelul” și abordarea „teroriștilor străini” și a grupărilor militante care operează în țară.