Trump îl laudă pe liderul sirian ce fusese desemnat terorist de guvernul SUA. Siria se va alătura coaliției împotriva grupării Stat Islamic

Siria se va alătura coaliției internaționale pentru combaterea grupării Stat Islamic, marcând o schimbare în politica externă a SUA în Orientul Mijlociu, a confirmat un oficial de rang înalt din administrația Trump pentru CBS, partenerul media american al BBC.
Sursa foto: captură X
Laurentiu Marinov
11 nov. 2025, 03:38, Știri externe

Anunțul a venit în contextul în care președintele Donald Trump s-a întâlnit cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa la Casa Albă. Relațiile diplomatice dintre Siria și SUA au fost suspendate din 2012, deși Trump a luat măsuri pentru a le restabili după căderea regimului lui Bashar al-Assad.

Trump și-a exprimat sprijinul pentru al-Sharaa, care până recent a fost desemnat terorist de guvernul SUA, potrivit BBC.

Într-o declarație acordată reporterilor din Biroul Oval, la câteva ore după întâlnire, Trump a declarat că „vrem să vedem Siria devenind o țară cu mult succes”. „Și cred că acest lider poate face asta”, a adăugat el. „Chiar cred.”

Trump a spus că vor urma mai multe „anunțuri”, deși nu a oferit detalii.

Aceasta este a treia întâlnire dintre cei doi lideri, după cea din mai, în marja Consiliului de Cooperare al Golfului, și o cină în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie.

Fost lider al unui grup islamist considerat de SUA organizație teroristă

Vizita lui Al-Sharaa la Casa Albă încheie o remarcabilă schimbare de imagine pentru fostul jihadist.

Nu cu mult timp în urmă, el a condus o filială a Al-Qaeda – gruparea din spatele atacurilor din 11 septembrie și a multor altora – înainte de a rupe legăturile.

Chiar și până în acest an, el era liderul Hayat Tahrir al-Sham, un grup islamist armat pe care SUA l-au considerat oficial o organizație teroristă până acum patru luni, cu o recompensă de 10 milioane de dolari pentru capul său.

Departamentul Trezoreriei l-a eliminat al-Sharaa de pe „lista teroriștilor globali desemnați special” chiar săptămâna trecută. Însă, de când a devenit președinte interimar al Siriei, al-Sharaa a depus eforturi pentru a-și îndulci imaginea publică în timp ce încearcă să reconstruiască Siria, cu sprijin străin, după 13 ani de război.

„A avut un trecut dificil”, a declarat Trump luni. „Și cred, sincer, că dacă nu ai fi avut un trecut dificil, nu ai fi avut nicio șansă.”

Domnia lui Al-Sharaa a fost însă marcată de uciderea membrilor minorității alawite din Siria, precum și de violențele mortale dintre luptătorii beduini sunniți și milițiile druze.

Trump: un „tânăr, atrăgător” și un „luptător”

El a promis că va elimina membrii forțelor sale de securitate care au comis încălcări ale drepturilor omului.

Trump, la rândul său, și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru al-Sharaa, referindu-se la el ca la un „tânăr, atrăgător” și un „luptător” cu un „trecut puternic”.

În iunie, președintele Trump a semnat un ordin executiv care ridică sancțiunile împotriva Siriei, despre care Casa Albă a spus că va ajuta la sprijinirea „drumului țării către stabilitate și pace”.

La acea vreme, administrația a declarat că va monitoriza acțiunile noului guvern sirian, inclusiv „luarea de măsuri pentru normalizarea legăturilor cu Israelul” și abordarea „teroriștilor străini” și a grupărilor militante care operează în țară.