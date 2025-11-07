Prima pagină » Știri externe » SUA ridică sancțiunile împotriva președintelui Siriei Ahmed al-Sharaa înaintea unei întâlniri istorice cu Donald Trump

SUA ridică sancțiunile împotriva președintelui Siriei Ahmed al-Sharaa înaintea unei întâlniri istorice cu Donald Trump

Statele Unite au anunțat joi ridicarea sancțiunilor impuse președintelui sirian Ahmed al-Sharaa și ministrului de interne Anas Khattab, la doar o zi după ce Consiliul de Securitate al ONU a făcut un pas similar.
Decizia vine înaintea unei întâlniri istorice dintre liderul sirian și președintele american Donald Trump, programată pentru luni la Casa Albă, potrivit publicației The Guardian.

Întâlnire istorică între Ahmed al-Sharaa și Donald Trump

Vizita lui Ahmed al-Sharaa la Washington va marca prima întâlnire oficială a unui șef de stat sirian la Casa Albă și a doua întrevedere a sa cu Donald Trump. Cei doi lideri s-au mai întâlnit în luna mai, atunci când Trump a anunțat o schimbare majoră a politicii SUA față de Siria, promițând ridicarea treptată a sancțiunilor economice și diplomatice.

Donald Trump laudă conducerea președintelui sirian

„Cred că face o treabă foarte bună”, a declarat Trump despre liderul sirian, adăugând că „Siria este o zonă dificilă, iar el este un tip dur, dar m-am înțeles foarte bine cu el”.

Președintele american a subliniat că, prin această decizie, SUA oferă Siriei o șansă să lupte pentru stabilitate și reconstrucție, după ani de conflicte și sancțiuni internaționale.

Contextul ridicării sancțiunilor impuse Siriei

Conform unui comunicat al Departamentului Trezoreriei SUA, Ahmed al-Sharaa și Anas Khattab erau incluși anterior pe lista persoanelor considerate „teroriști globali”. Ridicarea sancțiunilor semnalează o posibilă normalizare a relațiilor dintre Washington și Damasc, în contextul unei politici americane tot mai orientate spre dialog în Orientul Mijlociu.