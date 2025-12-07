Prima pagină » Politic » Prezență timidă la urne în primele minute: 0,17% la nivel național, 0,13% în Buzău

Prezență timidă la urne în primele minute: 0,17% la nivel național, 0,13% în Buzău

În primele minute de la deschiderea secțiilor de votare, prezența la urne e destul de timidă.
Andreea Tobias
07 dec. 2025, 07:13, Politic

La nivelul întregii țări, doar 3.807 de persoane au votat în primele momente, reprezentând 0,17% din totalul celor 2.218.668 de înscriși pe listele permanente și complementare.

Majoritatea votanților – 2.570 – au votat pe listele permanente și complementare, în timp ce 1.237 de persoane au optat pentru listele suplimentare. Nu s-au înregistrat votanți cu urnă mobilă în această perioadă.

Prezența în Buzău, unde candidează Ciolacu

În județul Buzău, din totalul de 362.124 de înscriși pe liste, doar 488 de persoane au votat până în acest moment, ceea ce reprezintă 0,13% din electorat.

Distribuția votanților este următoarea: 424 au votat pe liste permanente și complementare, 286 pe liste suplimentare, iar 340 pe liste cu mențiuni speciale. De asemenea, 148 de persoane au fost înregistrate în altă categorie, în timp ce nu s-au înregistrat voturi cu urnă mobilă.

