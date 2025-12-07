Prezență timidă la urne în primele minute: 0,17% la nivel național, 0,13% în Buzău

La nivelul întregii țări, doar 3.807 de persoane au votat în primele momente, reprezentând 0,17% din totalul celor 2.218.668 de înscriși pe listele permanente și complementare.

Majoritatea votanților – 2.570 – au votat pe listele permanente și complementare, în timp ce 1.237 de persoane au optat pentru listele suplimentare. Nu s-au înregistrat votanți cu urnă mobilă în această perioadă.