Primarul din Alba Iulia, reclamat la DNA de operatorul de transport: „Nu cedez presiunii unei companii care nu-și plătește șoferii”

Edilul susține că respectă dreptul oricărei entități de a se adresa justiției și afirmă că va răspunde cu documente tuturor solicitărilor instituționale, subliniind că o sesizare nu echivalează cu o condamnare.

Pleșa remarcă însă momentul depunerii plângerii, în a patra zi de grevă, pe fondul salariilor neplătite și al presiunii publice crescute asupra conducerii STP.

Potrivit primarului, bugetul anual alocat transportului public în Alba Iulia este de 28,25 milioane de lei, iar în primele șase luni ale anului au fost deja achitate aproape 12,75 milioane de lei către operator.

El afirmă că suma necesară pentru plata salariilor celor aproximativ 230 de angajați STP, dintre care circa 115 șoferi, nu depășește 2 milioane de lei lunar și ar fi putut fi acoperită integral din fondurile deja virate de primărie.

Gabriel Pleșa mai acuză Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Local (AIDA-TL) că a validat fără verificări reale pretențiile financiare ale STP, menționând că în 2024 s-au plătit aproape 8 milioane de euro către operator, sumă care ar echivala, potrivit calculelor sale, cu aproximativ 125 de euro pe an pentru fiecare locuitor al municipiului.

Edilul reafirmă că soluția pe termen lung este înființarea unei companii de transport a municipiului, aflată sub control direct, și susține că interpretarea STP și AIDA-TL privind utilizarea autobuzelor electrice finanțate prin PNRR este infirmată de Ministerul Dezvoltării.

„Nu las acest conflict să fie rezolvat pe spatele cetățenilor și nu cedez presiunii unei companii care preferă instanțele în locul plății salariilor”, a transmis primarul.