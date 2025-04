Profilul președintelui României, în opinia lui Ilie Bolojan: România are două centre de putere

Ilie Bolojan a fost întrebat, marți, într-o conferință de presă, cum vede campania electorală pentru alegerea președintelui României, care abia a început și deja sunt ONG-uri care susțin că se încalcă libertatea de exprimare.

„Fiind o perioadă electorală, nu o să găsim totalitatea celor implicați, că sunt implicați direct candidați sau partidele care îi susțin, sau părți interesate, într-o formă sau alta, care să aprobe și să aplaude toate hotărârile. Și dacă ar fi perfecte, am fi în astfel de situații. Consider că instituțiile care au competențe în gestionarea campaniei și alegerilor sunt mult mai bine pregătite decât în toamna anului trecut. Au colaborat cu staff-urile candidaților, deci au fost întâlniri în care se clarifice toate aspectele care țin de promovare, de afișarea acelui cod de mandatar financiar, numărul de înmatriculare al candidaților, în așa fel încât și din acest punct de vedere, printr-o colaborare cu staff-urile celor care candidează, să se regleze lucrurile, pentru ca conflictele, disputele și interpretările să fie cât mai mici. Și sunt convins și avem un interes ca țară să avem alegeri corecte. Asta este o problemă de încredere, atât pentru ca noul președinte să aibă toată autoritatea pe care i-o dau milioanele de voturi, pentru ca am parteneriat cu guvernul să facă ceea ce trebuie pentru țara noastră și să reprezinte țara cu demnitate, pentru ca românii să aibă încredere că a fost un proces corect, pentru ca asta e o condiție pentru a crede în instituții, pentru speranță, pentru viitor și, în ultimul rând, pentru ca partenerii noștri, țările care sunt interesate pe bună dreptate de ce se întâmplă în România să aibă încredere că a fost un proces corect și să nu existe discuții nefundamentate legate de modul în care s-au derulat alegerile în România. Deci, din toate punctele de vedere, avem cu toți un interes strategic aceste alegeri să se desfășoare corect și cinstit”, a spus Bolojan.

Președintele interimar a fost întrebat și care ar trebui să fie profilul viitorului președinte al României

Aceasta a spus că nu vrea să facă aprecieri, dar crede că nu mai e cazul de conflicte între guvern și președinte.

„Suntem conștienți că România are două centre de putere, cel care este generat în jurul președintelui și cel care este generat în jurul guvernului. În situația în care suntem, pentru țara noastră, ar fi o mare eroare ca în următorul an și jumătate, când este o perioadă între alegeri, când nu există presiunea preelectorală pe care o avem astăzi, să nu se lucreze împreună, să nu se susțină politici publice care să facă bine României. Dacă nu va fi o colaborare și o bună înțelegere și ne vom întoarce la dispute între președinte și guvern, indiferent cine va fi președinte și indiferent cine va fi la guvernare, nu vom face decât să ratăm încă o oportunitate pentru a crea condiții pentru ca țara noastră să se ridice din punct de vedere economic și acumulările negative pe care le-am avut în acești ani de zile să fie corectate”, a mai spus Ilie Bolojan.