Propunere USR: Primarii și funcționarii cu condamnări să își piardă automat funcțiile

„România trebuie să meargă înainte cu funcționari și primari integri. Aceștia trebuie să își pună cu adevărat cariera în susținerea interesului public, respectiv al comunităților pe care le reprezintă, nu să lucreze pentru propria îmbogățire ilicită. Odată adoptat, noul proiect de lege ne va aduce mai aproape de această normalitate și va da un semnal ferm societății că pentru corupți nu va mai exista loc în administrație”, spune Rigman.

În prezent, potrivit modificărilor din 2022 la Codul administrativ, cerute de USR și societatea civilă, mandatul primarilor, consilierilor sau funcționarilor se pierde doar în cazul unei condamnări definitive la închisoare.

„Ca atare, mai avem încă funcționari și primari care își păstrează pozițiile, deși au săvârșit, cu intenție, infracțiuni de corupție sau infracțiuni de serviciu. Proiectul depus închide aceste portițe de scăpare care duc în derizoriu principiul «Fără penali în funcții publice». Odată adoptate modificările propuse, o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată în contextul săvârșirii unei infracțiuni de corupție sau de serviciu, indiferent dacă e vorba de condamnare, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării ei sau suspendarea executării, va duce automat la pierderea mandatului sau a funcției”, a spus deputatul.