Ciprian Ciucu: Nu vreau să mă ascund în spatele niciunui politician. Vreau ca bucureștenii să mă voteze pentru ceea ce sunt eu

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat în emisiunea Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache că își dorește să fie votat pentru realizările și viziunea sa, nu pentru sprijinul altor politicieni.
Rareș Mustață
13 nov. 2025, 16:48, Politic

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, a afirmat joi că nu își bazează campania pe susținerea altor politicieni și că vrea să convingă bucureștenii prin propria sa muncă și viziune.

„Vreau ca oamenii să mă voteze pentru că au încredere în mine, în ceea ce am făcut și în ceea ce voi face, nu pentru că mă recomandă cineva”, a spus Ciucu. El a precizat că se bucură de sprijinul lui Ilie Bolojan, care l-a însoțit la depunerea candidaturii. „Mă onorează susținerea domnului Ilie Bolojan. Dar, încă o dată, vreau ca să mă prezint pentru ceea ce sunt eu”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă implicarea lui Nicușor Dan în sprijinul altor candidați, precum Cătălin Drulă, i-a părut nedreaptă, Ciucu a evitat să comenteze direct: „Asta o să evalueze oamenii, nu eu. Mă abțin, dar nu comentez. Nu vreau să mă ascund după pantalonii niciunui om politic. Vreau să fiu eu”. Ciprian Ciucu a mai spus că dorește o relație directă cu bucureștenii și că, dacă va fi ales, își va onora promisiunile cu seriozitate, integritate și muncă.

„Dacă oamenii vor să voteze o recomandare, să voteze o recomandare. Ce pot să zic mai mult de atât?”, a conchis candidatul liberal.

