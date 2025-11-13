Prima pagină » Știrile zilei » Ciprian Ciucu: Dacă vă spune cineva că în 2 ani de zile se apucă și consolidează un număr semnificativ de clădiri cu risc seismic, minte!

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București a declarat că problema consolidării clădirilor cu risc seismic nu poate fi rezolvată într-un termen scurt subliniind că este necesar un efort complex și de lungă.
Radu Mocanu
13 nov. 2025, 16:34, Politic

„Dacă vă spune cineva că în 2 ani de zile se apucă și consolidează un număr semnificativ de clădiri cu risc seismic, minte! Nu are cum!”, a afirmat Ciucu, joi, la emisiune „Ai aflat! cu Ionuț Cristache, găzduită de gandul.ro

„Gândiți-vă că în ultimii 15-20 de ani primăria capitală ne-a consolidat mai mult de 3 clădiri. Deci avem un eșec al politicii. Și aici sunt mai multe motive”, a continuat primarul Sectorului 6. 

Acesta a explicat că unul dintre principalele obstacole este lipsa acordului proprietarilor: „Dacă vrei ca să intri cu un program, să zic că ai și bani, să zic că avem și proiectare și tot, dacă nu ai acceptul proprietarilor sau a unui proprietar, nu poți face nimic”. 

Un alt aspect semnalat de candidatul liberal este faptul că, în unele cazuri, costul consolidării depășește costul reconstrucției: „Sunt clădiri care poate nu au o valoare cultural-istorică. Costă mai mult, de exemplu, să o consolidezi decât să o reconstruiți de la zero”. 

Acesta a subliniat și lipsa resurselor financiare: „Primăria capitalei nu este și guvernul. Nu are atât de mulți bani astfel încât să vină și să consolideze tot ce este de construit”. 

„Din câte știu eu, sunt niște fonduri în special la Ministerul Dezvoltării, dar nu am cunoștință de importante fonduri europene care cumva să facă o diferență”, a mai spus candidatul. 

 

