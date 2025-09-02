Prima pagină » Politic » PSD cere ca refugiații ucraineni să plătească CASS. Guvernul respinge amendamentul

Adrian Câciu a criticat Guvernul pentru respingerea amendamentului PSD prin care se propunea ca refugiații ucraineni să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) de la momentul promulgării legii.
Rareș Mustață
02 sept. 2025, 20:50

PSD a propus includerea refugiaților ucraineni în sistemul de plată al CASS, printr-un amendament la pachetul de măsuri fiscale, însă Guvernul, prin asumarea răspunderii pe proiect, nu a acceptat modificarea.

Adrian Câciu a acuzat ipocrizia executivului și a subliniat că această măsură ar fi fost „corectă și echitabilă”, aducându-i pe refugiați la același nivel de taxe ca românii.

Politicianul a anunțat că PSD va depune un proiect de lege în Parlament pentru a corecta această situație.

De asemenea, a menționat că Bolojan a declarat la Digi24 că i se pare corect ca refugiații ucraineni să nu mai fie scutiți de plata CASS, dar cu efect de la 1 ianuarie 2026, nu din septembrie 2025, cum propunea amendamentul.

Câciu a criticat decalajul dintre declarațiile Guvernului și faptele sale, subliniind necesitatea de a fi corecți cu cetățenii români.

PSD urmărește ca problema să fie rezolvată legislativ, prin proiectul de lege care va fi depus în zilele următoare.