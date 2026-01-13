Prima pagină » Politic » PUSL condamnă atacul la Justiție și la statul drept declanșat de USR

Partidul Umanist Social Liberal arată că USR s-ar afla în spatele unei campanii defăimătoare împotriva ministrului Justiției și că ar fi declanșat aceste acțiuni exact în momentul în care Radu Marinescu a demarat procedurile legale de numire a șefilor la parchete.
PUSL condamnă atacul la Justiție și la statul drept declanșat de USR
Adrian Nicolae
13 ian. 2026, 19:57, Politic

Purtătorul de cuvânt al PUSL, Lavinia Sandru, a precizat într-un comunicat de presă că acțiunile pe care le-ar orchestra USR ”demonstrează intenția evidentă de a destabiliza Justiția și statul de drept”: “Ministrul Justiției și-a obținut doctoratul în 2009! Teza sa, validată inclusiv de CNADTCU, este publică de 16 ani! Domnul Marinescu a preluat portofoliul Justiției de la finalul anului 2024! Dar atacul USR la adresa domniei sale s-a declanșat exact în momentul în care a început procedura de numire la parchete! Nu este nicio coincidență! Este o încercare useristă de a intimida, de a compromite proceduri legale, de a obține abuziv controlul asupra unor instituții esențiale pentru democrație și statul de drept.

”USR este autorul plagiatului”

Dacă vorbim de plagiat, USR este autorul plagiatului. USR plagiază manevrele lui Traian Băsescu, artizanul protocoalelor secrete și subordonării Justiției propriilor interese.

Toți cei care respectă democrația și statul de drept, indiferent de culoarea politică, au responsabilitatea de a se opune acestei încercări de “preluare forțată” a destinelor Justiției”, a punctat Lavinia Șandru.

