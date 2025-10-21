Raluca Turcan, despre decizia CCR privind reforma pensiilor magistraţilor: Pare să fie influenţată de PSD

Decizia Curţii Constituţionale (CCR) privind pensiile speciale ale magistraţilor nu poate fi separată de PSD, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan.

Judecătorii CCR au respins legea privind pensiile speciale, pentru că Guvernul nu a aşteptat avizul CSM.

Deputata liberală precizează că „dacă exista un viciu de procedură, primul care ar fi trebuit să se sesizeze ar fi trebuit să fie Ministerul Justiţiei”.

Raluca Turcan comentează decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraţilor: „Dacă n-aş spune adevărul, ar însemna să mă decredibilizez. În mod evident, decizia CCR nu poate fi separată de PSD. Am văzut cu toţii ce se întâmplă în coaliţia de guvernare, faptul că nu toată lumea pare să tragă la aceeaşi căruţă, că decizii ale premierului sunt contestate de către PSD în spaţiul public, mai mult decât atât, avem şi voturi în Parlamentul României împotriva unor decizii luate în Guvern, avem instituţii care funcţionează pe vot politic, în care PSD-ul practic îşi face propriul joc, sfidând aşteptările oamenilor. Şi la CCR pare să avem o decizie influenţată de către PSD”.

Deputata PNL spune că varianta de dorit ar fi o nouă asumare a răspunderii Guvernului asupra legii privind pensiile speciale ale magistraţilor: „Mai există spaţiu de manevră, care ar putea să constea fie într-o nouă angajare a răspunderii Guvernului, dacă motivarea permite lucrul acesta, iar dacă motivarea nu permite, atunci ar mai exista calea unei dezbateri parlamentare, proiect de lege în Parlament, unde iarăşi sunt destul de sceptică cu privire la realizarea unei majorităţi care să aducă echitate”.