Raportul lui Siegfried Mureșan privind bugetul UE 2028–2034, aprobat în Parlamentul European: creștere de 47% pentru agricultură, fonduri pentru coeziune și majorare de 10% a bugetului total

Comisia pentru bugete din Parlamentul European a aprobat cu o majoritate raportul coordonat de eurodeputatul Siegfried Mureșan, document care stabilește poziția legislativului european pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene 2028-2034.

Textul adoptat propune o creștere semnificativă a finanțării pentru agricultură, alocări separate pentru coeziune și un buget total superior față de varianta inițială prezentată de Comisia Europeană.

Documentul prevede o majorare de 47% pentru agricultură, comparativ cu propunerea executivului european. De asemenea, este introdusă o finanțare pentru politica de coeziune, element absent din forma inițială a proiectului.

Raportul mai stabilește și o creștere generală de 10% a bugetului Uniunii Europene, care ar ajunge la aproximativ 1,79 trilioane de euro.

„Raportul pe care l-am negociat şi care a fost votat astăzi păstrează toate elementele pozitive din propunerea iniţială a Comisiei şi corectează iniţiativele care ar fi slăbit bugetul şi alocările pentru beneficiari. Concret, susţinem iniţiativa de a creşte fondurile pentru apărare şi pentru consolidarea economiei. În faţa provocărilor globale, aceste priorităţi ne fac mai puternici şi mai uniţi”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Eurodeputatul a explicat că noul cadru bugetar evită comasarea unor politici tradiționale și menține separarea între agricultură și coeziune. Aceste domenii rămân principalele surse de finanțare pentru statele membre, inclusiv pentru România.

„În acelaşi timp, nu dorim să slăbim priorităţile tradiţionale, precum agricultura şi coeziunea. Prin aceste două politici sunt alocate majoritatea fondurilor europene care sprijină România şi trebuie să rămână separate, pentru a asigura claritate şi predictibilitate pentru beneficiari, nu comasate într-un singur fond, aşa cum propunea Comisia. Astfel, propunem ca politica de coeziune să beneficieze de o finanţare dedicată, apropiată de cea din actualul exerciţiu financiar, respectiv aproximativ 274 de miliarde de euro. În ceea ce priveşte politica agricolă comună, propunem revenirea la formatul cu doi piloni – plăţi directe şi dezvoltare rurală – nu doar plăţi directe, cum prevedea Comisia. Pentru a asigura o finanţare adecvată, propunem o creştere totală de 47% a fondurilor pentru agricultură, până la suma totală de 385 de miliarde de euro. Această creştere include sumele obţinute deja în negocierile preliminare din toamna anului trecut, fondurile propuse în contextul acordului UE–Mercosur, precum şi majorarea generală de 10% propusă pentru întregul buget”, a mai precizat Mureșan.

Acesta a mai precizat că extinderea bugetului trebuie susținută fără a pune presiune în plus pe contribuțiile naționale, motiv pentru care a fost avansată ideea unor noi surse de venit la nivel european.

„Soluţia este adoptarea unui nou pachet de resurse proprii, care să includă, de exemplu, o taxă pe tranzacţiile digitale ale marilor companii”, a precizat eurodeputatul.

Raportul va ajunge la vot final în plenul Parlamentul European pe 29 aprilie. Dacă va fi aprobat, va deveni mandatul oficial pentru negocierile privind bugetul UE 2028-2034, purtate cu Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene.