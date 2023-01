Răzvan Savaliuc: „Dacă soluţia Sistemului pentru Preşedinţia României va fi Nicolae Ciucă, înseamnă că ne ducem pe copcă”

„De la începutul lui ianuarie intră în pâine noul CSM. Nu mă aştept la nimic bun, după schimbarea legilor Justiţiei. Cred că vom asista la un arbitrariu. Justiţia este formată din magistraţii profesionişti şi din generaţia mai tânără, mai slab pregătită profesional. Unii magistraţi tineri au făcut şcoala ca gâsca prin apă, dau soluţii după stări emoţionale. Ne trezim cu hotărâri judecătoreşti absolut strâmbe, pe care nu poţi să le mai modifici. (...) Premierul Ciucă este peste Predoiu. Dacă îi iei foaia din faţă, nu mai ştie să spună speechul. Ciucă este o catastrofă pentru România. Este foarte trist că oameni care au jurat pe Constituţie au acceptat asta. Toţi au acţionat la nişte ordine politice subterane. Probabil că au venit nişte şefi de la SRI şi le-au spus ce să facă, le-au spus să lase garda jos că intrăm în Schengen. Mulţi dintre ei probabil se simt acum păcăliţi. Au făcut prostia asta şi, uite, n-am fost primiţi în Schengen. Nu te poţi opune Sistemului în funcţiile acestea: ori pleci, ori stai. Cei din CSM visează o altă funcţie, nu vor să se întoarcă la dosare, vor sinecuri. Dacă sunt cuminţi, li se promite câte un post. toţi au cedat. Generaţia tânără va începe să aplice comandamentele de la Bruxelles, în defavoarea Constituţiei”, a declarat în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, Răzvan Savaliuc, senior editor la Lumea Justiţiei.

Răzvan Savaliuc a analizat în emisiunea OFF/OnTheRecord şi cum arată CCR după schimbarea a trei judecători în 2022:

„Pe vremea lui Adrian Năstase, era ordine, nimeni nu trebuia să deschidă gura. Adrian Năstase stătea drepţi, era bine relaţionat internaţional, nu pupa pe alţii în fund. CCR va fi supusă în 2023, nu va fi CCR de până acum. Oamenii care au apărat Constituţia au fost Daniel Morar şi Mona Pivniceru. Tot ce vor dori cei de afară, CCR va face să se poată şi constituţional. Da, cred că vor avea o nouă tentativă pe legile securităţii naţionale. Daniel Morar s-a opus constant legilor Big Brother, nu mai văd cine ar putea face asta în CCR. Şefii SRI sunt peste tot în public. Cartea lui Daniel Morar ar trebui să fie un motiv de deschidere a unui dosar penal, dar nu se va întâmpla nimic. Hellvig a semnat protocol în Justiţie în 2016. SRI a renunţat la interceptările ilegale? Cât timp lucrezi cu judecători care au numele şters pe mandatele de siguranţă naţională, nu e nicio şansă. Nu pot înţelege ce s-a întâmplat cu Corina Corbu, şefa ÎCCJ. ÎCCJ a simulat un control pe mandatele de siguranţă naţională. La ÎCCJ, cam toţi şefii şi-au tras abilitatea de a emite ei mandate de siguranţă naţională. Poziţia unui judecător este incompatibilă cu cea a unui ofiţer de informaţii. Nu mai există politicieni, toţi sunt puşi de servicii. Ce alegeri avem? Cele pe care le manipulează ei? O să li se dea şi mai multă mână liberă celor din serviciile de informaţii. Se vede ce fac serviciile: România s-a dus în gard. România a fost ţinută sub anatema ţării corupte. Acum suntem sub o corupţie internaţională uriaşă. Politicienii români dau totul pe tavă. Nu ştiam ce să mai dăm ca să fim primiţi în Schengen. Nu este mai periculoasă corupţia importată din UE? S-a văzut cu Schengen-ul: nimeni nu dă doi bani pe noi. Cum să ne primească pe noi în Schengen când ei realizează că dăm orice de pe masă? Avem liderii politici pe care-i merităm. Nu-i mai alegem noi”.

Senior editorul de Lumea Justiţiei, Răzvan Savaliuc, a vorbit pe Aleph News şi despre exodul magistraţilor din Justiţie dar şi performanţa parchetelor în 2022:

„Din păcate, la avantaje a fost cea mai mare solidaritate la magistraţi. Acum este într-adevăr un exod, o epurare. Acum li se spune: vă vom tăia pensiile. Magistraţii se gândesc că mai bine ies acum la pensie, îşi păstrează banii, cam 5000 de euro pe lună. Intră în sistemul de justiţie generaţiile instruite pe la Bruxelles. Băieţii care fac subiectele pentru intrare în INM au nişte probleme la mansardă. N-o să mai vedem cazuri mari de corupţie, DNA nu mai funcţionează pentru dosare mari. DNA a fost înfiinţată să epureze caza politică şi mediul de afaceri. Noi am fost cuceriţi ca stat de lupta anticorupţie, nu mai avem resurse pe care să le exploatăm noi ca stat. Politicienii noştri sunt nişte marionete.

Corupţia va fi o temă ca să închizi gura celor care mai sunt voci libere în România. Cea mai mare corupţie în România este evaziunea fiscală pe care o fac marile companii. Firmele româneşti sunt călcate în picioare. La firmele mari se duce cineva? Vezi DNA cu un dosar de corupţie pe marile companii? DNA nu acţionează unde trebuie. Bădălău n-a înţeles că nu se mai poate ca înainte”.

2023 este an de precampanie dar şi anul unei posibile rocade în fruntea Guvernului între Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu. Răzvan Savaliuc este de părere că rocada între PNL şi PSD nu se va întâmpla în 2023.

„Judecătoarea a scris că dosarul Ciucă pune în pericol stabilitatea României. Ciucă este omul care face ce vor cei de afară. Statul român are un preşedinte de paie, sub el sunt serviciile iar serviciile controlează politicul şi justiţia. Peste ei sunt cei de afară care pun serviciile la treabă. României nu mai are cum să-i fie bine. În Polonia se trăieşte foarte bine, la fel şi în Ungaria. Politicienii noştri de carton n-o să mai aibă forţa să se opună poporului. La Schengen s-a văzut că începe românul să se trezească. Pe elementele care ţin de identitatea şi bunăstarea noastră, trebuie să te rupi de UE. Politicienii noştri au stat efectiv în patru labe, au dat tot şi s-au trezit cu un duş rece. Bode să se ducă să înveţe o limbă străină. Cum să intri în Schengen cu un ministru care nu ştie o boabă de limbă străină? Categoric, partidele naţionaliste vor fi pe creştere. Nu sunt împotriva UE, sunt împotriva mizeriilor care vin din UE. Da, în ţara orbilor, chiorul este Împărat! Clasa politică n-are demnitate, n-are coloană vertebrală. Românii nu au pe cine să voteze. Dacă se ridică unul care nu este de al lor, este mitraliat de propagandă, de justiţie şi ong-uri (...) Nu cred că se va face rocada. PSD-ului i se va pregăti o nefăcută. Se va găsi o soluţie minoritară tot cu PNL la guvernare. Aş vrea, dar nu cred că se va face vreo schimbare. Nu vor fi lăsaţi”, a declarat Savaliuc.

Jurnalistul crede că pentru eşecul aderării României la spaţiul Schengen, de la finalul lui 2022, sunt de vină actualii guvernanţi:

„Nu ştiu cât de reale sunt sondajele. Asta-i lupta: nu se atacă guvernarea, este atacată opoziţia, vezi cazul AUR. Resursele statului sunt folosite să fie atacată Opoziţia. Românul acceptă uşor şi de frică tot. În toată lumea s-a condus prin frică. Marea masă a oamenilor nu se mai uită la tv, la media, pentru că nu mai vor ştiri negative. Este clar că este un comandament ca să nu se mai discute despre Justiţie. Ei ştiu că suntem prea mici să schimbăm ceva, dar trebuie salvate şi aparenţele democraţiei. (...) Eşecul Schengen ar trebui să-l deconteze Preşedintele României. Proiectele lui Iohannis au fost România Educată şi intrarea în Schengen. Bode, Ciucă şi ministrul de externe – trebuie să deconteze eşecul Schengen. Ce-au căutat austriecii în vizită la Preşedinţia României? Sunt obligaţi să ne spună! Nu cred că Austria a luat decizia de capul ei. Nu cred că se putea opune fără Germania. România este cea mai bogată ţară din Europa la capitolul resurse naturale. PIB-ul Austriei este puţin mai mare decât cel al României. Dacă România le taie resursele, am avea un PIB mai mare decât al Austriei. (...) Cred că pe Klaus Iohannis îl vor umple de probleme. Sistemul trebuie să se perpetueze. Sistemul va veni cu altcineva care să-i ia locul lui Klaus Iohannis. Dacă sistemul vine cu soluţii gen Ciucă, va fi vai de steaua noastră. Dacă-i iei foaia lui Ciucă din faţă, nu mai poate vorbi. Spre deosebire de Ciucă, Iohannis avea nişte avantaje în plus. La PSD, dacă vor încerca să pună un lider în cursa pentru Preşedinţia României, vor fi carotaţi din start. Dacă soluţia Sistemului pentru Preşedinţia României va fi Ciucă, înseamnă că ne ducem pe copcă. Sper ca stăpânii noştri de afară să fie mai umani, să ne lase să trăim. România din păcate n-are lideri iar serviciile nu par să lucreze pentru interesul naţional”.