Retrocedări și infrastructură medicală: Senatul dezbate două Ordonanțe de Urgență cu impact major

Două acte normative cu efecte directe în domeniul proprietății și al sănătății publice – OUG 38/2025, privind modificarea mecanismelor de restituire a imobilelor confiscate în perioada comunistă, și OUG 39/2025, care asigură finanțarea necesară continuării lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota – se află pe masa senatorilor, reuniți în sesiune extraordinară.

Schimbări majore în procesul de despăgubire și restituire

Guvernul spune că a fost nevoie de OUG 38/2025 pentru a aduce legea în acord cu o decizie a Curții Constituționale și cu hotărâri CEDO, care au arătat că vechile reguli de evaluare erau greșite. Noile prevederi stabilesc criterii clare, aceleași pentru toată țara, folosind grila notarială din anul anterior și ținând cont de zona și tipul imobilului, astfel încât să nu mai existe diferențe mari între județe: „Se urmăreşte instituirea unor norme menite să păstreze un just echilibru între interesul beneficiarilor legilor cu caracter reparator – dar care, în acelaşi timp, să evite îmbogăţirea fără justă cauză – şi interesul general al societăţii, capacitatea financiară a statului de a suporta plata despăgubirilor, în situaţia în care bunul nu mai poate fi restituit în natură”.

În privința restituirii în natură, dacă valoarea investițiilor sau îmbunătățirilor făcute după preluarea abuzivă depășește 50% din valoarea inițială, imobilul este considerat ca fiind nou și nu se mai restituie, fiind acordate despăgubiri. În situațiile în care restituirea în natură este posibilă, persoana îndreptățită trebuie să achite statului contravaloarea acestor investiții.

Crește perioada de plată a despăgubirilor

Mecanismul de plată se schimbă, însă, semnificativ. Perioada de eșalonare a despagubirilor crește de la 5 la 7 ani, inclusiv pentru dosarele aflate deja în plată. Beneficiarii pot opta pentru o plată într-o singură tranșă, dar numai pentru 40% din drepturi, iar ultimele două tranșe vor fi actualizate cu indicele de creștere a prețurilor de consum.

Legea nouă stabilește și reguli noi pentru situațiile în care cineva își vinde dreptul de a primi despăgubiri. În aceste cazuri, cumpărătorul devine cel care încasează punctele de despăgubire de la stat. Dacă acesta poate dovedi cât a plătit pentru drepturi, va primi puncte în valoare egală cu suma plătită, la care se adaugă 15% din diferența până la valoarea totală stabilită de stat. Dacă nu poate dovedi prețul, va primi doar 15% din valoarea totală.

Proceduri mai clare și așteptări mai lungi

Noile prevederi aduc ordine și previzibilitate în sistem, eliminând discrepanțele și clarificând procedurile, dar schimbările se fac prin măsuri care încetinesc ritmul plăților și reduc sumele obținute în anumite situații, ceea ce poate genera nemulțumiri în rândul celor care așteaptă despăgubiri de mulți ani.

Un nou sediu pentru Spitalul Gerota

A doua ordonanță de pe ordinea de zi, OUG 39/2025, vizează deblocarea unui proiect de infrastructură medicală esențial pentru rețeaua Ministerului Afacerilor Interne: construirea noului sediu al Spitalului de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota.

Actualul imobil nefiind adaptat standardelor de tratament și intervenție de urgență, noul sediu este necesar pentru a moderniza infrastructura medicală, se arată în expunerea de motive. Proiectul urmărește și creșterea capacității de îngrijire, prin mai multe paturi și secții dotate modern, precum și spații adaptate fluxurilor medicale complexe, deservind atât personalul MAI, cât și civili.

Valoarea și sursele de finanțare

Valoarea totală a proiectului este de 2,04 miliarde de lei, din care 1,028 miliarde provin din fonduri PNRR, iar 816 milioane de lei reprezintă contribuția proprie a beneficiarului. Din această sumă, guvernul alocă acum 250 milioane de lei, proveniți din excedentul obținut de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări prin activitatea de confecționare și valorificare a plăcilor de înmatriculare reflectorizante.

Ordonanța prevede derogări de la legea finanțelor publice, astfel încât banii să fie virați în termen de 5 zile lucrătoare, și stabilește că sumele neutilizate la finalul anului vor fi reportate pentru același scop.

Investiția previne pierderea fondurilor europene

Executivul a argumentat că fără această intervenție rapidă, proiectul risca să intre în blocaj din cauza lipsei cofinanțării, ceea ce ar fi putut atrage pierderea fondurilor europene și aplicarea de penalități. Termenul de finalizare este iunie 2026, în condițiile în care PNRR impune un termen-limită în august 2026.

După dezbaterea din Senat, cele două ordonanțe vor ajunge la Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz. Dacă vor fi adoptate de deputați, ele vor deveni lege, stabilind noile reguli în materie de retrocedări și confirmând sursa de finanțare pentru spitalul Gerota.