Rivali locali contestă influența Hamas în Gaza. Gruparea încearcă să-și păstreze autoritatea prin forță

Hamas încearcă să restabilească controlul asupra Fâșiei Gaza prin forță, confruntându-se cu rezistența unor clanuri puternice și grupuri armate care își dispută influența locală și scot la iveală rivalități istorice.

De la intrarea în vigoare a încetării focului de vineri, Hamas a lansat o amplă campanie de reprimare, soldată cu zeci de morți. Potrivit surselor citate de Reuters, mișcarea ar fi primit un „acord tacit” din partea SUA pentru a „patrula temporar enclava distrusă”, în încercarea de a restabili ordinea.

Clanuri înarmate, vechi rivali ai Hamas

Printre cele mai vizibile grupuri care sfidează autoritatea Hamas se află clanurile Abu Shabab, Doghmosh și al-Majayda, fiecare având o influență puternică în sudul și centrul Gazei.

Yasser Abu Shabab, liderul unui clan beduin din zona Rafah – cel mai sudic oraș din Fâșia Gaza, este considerat cel mai proeminent opozant al Hamas. Surse apropiate, citate de Reuters, afirmă că „grupul său a recrutat sute de luptători oferind salarii atractive”. Mișcarea islamistă îl acuză de colaborare cu Israelul, acuzație pe care Abu Shabab o neagă.

Un alt oponent important al Hamas este clanul Doghmosh, unul dintre cele mai mari și mai bine înarmate din Gaza, cu o istorie complicată de alianțe schimbătoare între Fatah și Hamas. Fostul lider al clanului, Mumtaz Doghmosh, a condus „Armata Islamului”, o grupare care și-a declarat loialitatea față de Statul Islamic și a participat la răpirea soldatului israelian Gilad Shalit în 2006. Locul în care se află Mumtaz Doghmosh este necunoscut dinainte de 7 octombrie 2023, însă „mulți membri ai clanului au fost uciși” recent în confruntări cu forțele Hamas, potrivit surselor de securitate.

În sud, clanul al-Majayda, din Khan Younis, a fost vizat de raiduri ale Hamas la începutul lunii. Gruparea a susținut că urmărește „bărbați căutați pentru uciderea unor membri Hamas”, însă confruntarea s-a soldat cu mai multe victime de ambele părți. Reprezentanții clanului acuză Hamas de „asasinate țintite”, afirmând că dețin dovezi recuperate de pe trupurile luptătorilor uciși. Cu toate acestea, liderul clanului a publicat ulterior un mesaj pe rețelele sociale, declarându-și sprijinul pentru campania Hamas de menținere a ordinii publice.

În orașul Gaza, în cartierul Shejaia (cunoscut și ca bastion tradițional al luptătorilor Hamas), Rami Hellis și Ahmed Jundeya, lideri ai unor clanuri locale, au format un grup care operează „în sfidarea Hamas” în zonele aflate încă sub controlul armatei israeliene, potrivit surselor locale.

Gaza, între haos și rivalități locale

Analiștii locali consideră că valul de confruntări interne reflectă o criză clară de legitimitate pentru Hamas, care încearcă să-și refacă structurile de putere într-un teritoriu grav afectat de război. „Hamas nu mai are monopolul forței, iar clanurile profită de vidul de autoritate”, spun sursele.

Pe fondul haosului post-război și al fragmentării sociale, Gaza riscă să intre într-o nouă spirală de violență internă, unde vechile loialități tribale și rivalități armate ar putea redesena harta controlului local.