Robert Sighiartău după decizia PNL de a intra în Opoziție: „Avem șansa să ne croim propriul drum”

Sighiartău a afirmat, sâmbătă seara, într-o postare pe Facebook, că s-a opus încă de la început alianței cu social-democrații, pe care o consideră o greșeală politică ale cărei consecințe s-au reflectat în imaginea partidului.

„În 2021, când PNL a intrat în alianță cu PSD, am spus că este o greșeală. O greșeală care ne-a costat enorm și a afectat profund încrederea alegătorilor noștri”, a transmis liberalul.

Critici la adresa colaborării cu PSD

În mesajul său, Robert Sighiartău a susținut că diferențele dintre PNL și PSD nu sunt doar de doctrină, ci și de abordare politică. Acesta a acuzat social-democrații că au beneficiat de avantajele guvernării, în timp ce liberalii au suportat o parte importantă din costurile politice ale deciziilor nepopulare.

Deputatul a făcut referire și la perioada în care Ilie Bolojan a ocupat funcția de premier, afirmând că PNL și-a asumat măsuri dificile pentru corectarea problemelor financiare ale țării.

Potrivit lui Sighiartău, partidul a plătit un preț politic pentru aceste decizii, iar în opinia sa, căderea Guvernului Bolojan, pe care o atribuie PSD, a reprezentat o încercare de a readuce PNL într-o poziție de subordonare.

Sighiartău critică încercările de refacere a alianței

Liberalul a mai afirmat că, timp de cinci luni, s-ar fi încercat readucerea PNL la guvernare alături de PSD, cu sprijinul președintelui Nicușor Dan. În opinia sa, o asemenea formulă ar fi afectat și mai mult credibilitatea partidului.

„Acest plan a eșuat. PNL intră în opoziție”, a scris Robert Sighiartău.

Acesta a făcut referire și la votul care ar permite instalarea unui guvern susținut de PSD, afirmând că formațiunile și persoanele care susțin această formulă trebuie să își asume rezultatele guvernării.

PNL își propune reconstruirea partidului până în 2028

Robert Sighiartău consideră că intrarea în opoziție oferă PNL posibilitatea de a-și reconstrui identitatea și de a-și defini o direcție politică proprie, după aproape cinci ani în care, în opinia sa, partidul a fost afectat de formula de guvernare cu PSD.

Deputatul a avertizat că perioada următoare ar putea aduce presiuni asupra primarilor liberali și tentative de divizare a partidului. Cu toate acestea, el susține că alternativa ar fi fost pierderea definitivă a identității politice a PNL.

„Timp de cinci luni, cu sprijinul președintelui Nicușor Dan, s-a încercat readucerea PNL la guvernare alături de PSD. Ar fi fost o lovitură devastatoare pentru credibilitatea noastră”, spune deputatul PNL.

Până în 2028, liberalul consideră că partidul trebuie să atragă oameni noi, să se reorganizeze și să propună soluții pentru problemele României.

„Nu este suficient să fim împotriva PSD. Trebuie să demonstrăm că suntem diferiți și că ținem la țara noastră”, a transmis Robert Sighiartău.