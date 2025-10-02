Rogobete cere demiteri la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: „O nerespectare gravă a protocoalelor”

„Am solicitat demiterea managerului unității sanitare, pentru că nu pot să-l demit eu nefiind spital din subordinea Ministerului Sănătății. Am văzut că s-a întors în poziția de director medical, solicit public demiterea acestei doamne și din poziția de director medical pentru că nu cred că ne putem în această situație juca cu pozițiile de conducere. Și mai mult decât atât solicit demiterea și schimbarea din funcție a șefei ATI care ocupă această poziție în mod ilegal în momentul de față”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a prezentat raportul după ce mai mulți copii au murit din cauza infecțiilor nosocomiale.

Rogobete arată că spitalul de la Iași a beneficiat de peste 30 de milioane de lei de la Ministerul Sănătății pentru achiziția de echipamente și materiale sanitare pentru reducerea infecțiilor asociate a activității medicale.

„Nu discutăm despre o subfinanțare, nu discutăm despre o lipsă de legislație sau de un vid legislativ. Discutăm despre o nerespectare gravă a protocoalelor și a bunului simț dacă doriți medical și administrativ”, a mai spus ministrul Sănătății.