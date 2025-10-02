Prima pagină » Politic » Rogobete: Doar 14 dintre directorii DSP-urilor din țară au ocupat postul prin concurs

Rogobete: Doar 14 dintre directorii DSP-urilor din țară au ocupat postul prin concurs

Doar 14 dintre directorii Direcțiilor de Sănătate Publică din țară ocupă posturile în urma unor concursuri, în timp ce restul sunt interimari, susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
02 oct. 2025, 17:06, Politic

„În momentul de față, 14 DSP-uri din această țară au manager, director executiv care ocupă această poziție prin concurs, 28 din ele sunt cu exercitare temporară”, a spus ministrul joi într-o conferință de presă.

Acesta a adăugat că un concurs în acest sens s-ar putea să nu mai fie organizat.

„Ținând cont de intenția pe care o avem și anume de a reorganiza gândirea și modul de funcționare al Direcțiilor de Sănătate Publică nu vă voi răspunde, nu vă pot răspunde când va urma următorul concurs, pentru că s-ar putea să nu mai existe”, declarat Rogobete.

El a mai spus că va fi gândită o nouă formulă de funcționare, organizare, reorganizare sau poate chiar comasare a Direcțiilor de Sănătate Publică, a centrelor regionale din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.