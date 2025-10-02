Rogobete: Doar 14 dintre directorii DSP-urilor din țară au ocupat postul prin concurs

„În momentul de față, 14 DSP-uri din această țară au manager, director executiv care ocupă această poziție prin concurs, 28 din ele sunt cu exercitare temporară”, a spus ministrul joi într-o conferință de presă.

Acesta a adăugat că un concurs în acest sens s-ar putea să nu mai fie organizat.

„Ținând cont de intenția pe care o avem și anume de a reorganiza gândirea și modul de funcționare al Direcțiilor de Sănătate Publică nu vă voi răspunde, nu vă pot răspunde când va urma următorul concurs, pentru că s-ar putea să nu mai existe”, declarat Rogobete.

El a mai spus că va fi gândită o nouă formulă de funcționare, organizare, reorganizare sau poate chiar comasare a Direcțiilor de Sănătate Publică, a centrelor regionale din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.