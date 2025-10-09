România ar putea semna un acord bilateral de securitate socială cu Azerbaidjan. Schimbările aduse în România de cooperarea dintre cele două țări

Potrivit anunțului dat joi pe Facebook de ministrul Muncii, Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea deja existentă între cele două țări, dar și perspectivele semnării unui acord bilateral de securitate socială.

„Colaborarea noastră a permis deja schimburi de experiență și bune practici privind ocuparea, protecția socială și reformele din sistemul de pensii. Îmi doresc ca această cooperare să se consolideze și mai mult, în beneficiul ambelor țări”, a scris Manole.

Acesta a mai precizat că România și Azerbaidjan au avut deja parte de schimburi de experiență, dar și bune practici în ceea ce privește domeniul muncii. Cele două țări au colaborat în ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă, protecția socială, dar și reformele din sistemul de pensii

Oficialul a mai declarat și că „dialogul cu parteneri externi este întotdeauna util și binevenit pentru a construi politici sociale mai puternice și servicii publice mai eficiente”.