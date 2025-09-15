România intră în ultima etapă a procesului de aderare la OCDE, cu obiectiv de finalizare în 2026

Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, a lăudat progresele României în drumul spre aderare și a anunțat că evaluarea tehnică a intrării țării noastre în organizație se apropie de final.

România este aproape de a încheia cu succes procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a declarat luni, la București, secretarul general al organizației, Mathias Cormann.

Într-o conferință susținută la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan, Cormann a subliniat că România a înregistrat „progrese excelente” în implementarea reformelor cerute și a intrat în etapa finală a evaluării tehnice.

„În doar trei ani am văzut cum procesul de aderare a sprijinit agenda reformelor și schimbările pozitive din economia românească”, a afirmat oficialul OCDE, precizând că 15 din cele 25 de comitete de evaluare au emis deja concluzii favorabile. Ultimele analize, inclusiv un amplu studiu economic, vor fi publicate la București în martie 2026.

Cormann a menționat că aderarea va aduce beneficii tangibile, de la consolidarea bunei guvernanțe și a încrederii investitorilor, până la creșterea nivelului de trai.

El a remarcat sprijinul politic larg de care se bucură obiectivul aderării, dar a subliniat că finalizarea cu succes depinde de continuarea reformelor.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că intrarea României în OCDE va crește reputația internațională a țării, va consolida economia și va permite politici publice bazate pe date.

„Ne dorim ca în lunile următoare să parcurgem toți pașii rămași și să încheiem procesul în 2026”, a declarat prim-ministrul.