România își cheamă aliații în ajutor la Marea Neagră. Nicușor Dan: „Sunt convins că și alți aliați vor răspunde”

Franța a răspuns solicitării în aproximativ 24 de ore, iar șeful statului se declară convins că vor urma și alți aliați.

Președintele a comparat situația actuală de la Marea Neagră cu problemele provocate în urmă cu câteva luni de dronele care ajungeau în apropierea graniței României de la Dunăre.

Nicușor Dan: „Acum suntem exact în aceeași situație”

Șeful statului a explicat că România a mai recurs la sprijinul aliaților pentru a acoperi perioada necesară până la livrarea echipamentelor militare contractate.

„Din nou, eu cred că e important să facem paralela cu ce a fost acum câteva luni la drone aeriene pe Dunăre și ce se întâmplă acum cu drone aeriene și navale la Marea Neagră. În momentul acela, noi am mers către partenerii noștri, am spus: avem o comandă de echipament militar prin SAFE, acesta va veni într-un an și jumătate, doi ani și jumătate, conform contractelor pe care le-am semnat, vă rog, ajutați-ne”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, șase state au răspuns atunci solicitării României.

„Și au fost șase țări care ne-au ajutat, dacă-mi aduc aminte: Statele Unite, Franța, Italia, Spania, Slovacia și Portugalia”, a spus șeful statului.

„O amenințare care nu exista anul trecut”

Nicușor Dan a afirmat că România se confruntă acum cu o amenințare nouă, care vizează navele ce circulă în apropierea litoralului.

„Acum suntem exact în aceeași situație, o amenințare care nu exista anul trecut, pe navele care circulă în apropierea țărmului nostru”, a declarat președintele.

România a procedat, potrivit acestuia, în același mod și a cerut din nou ajutor partenerilor săi. Franța ar fi fost primul stat care a răspuns.

„Aceeași solicitare, la care în 24 de ore deja Franța a răspuns, pentru că avem o relație foarte bună bilaterală și sunt convins că și alți aliați vor răspunde”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a insistat asupra importanței relațiilor României cu partenerii săi externi într-un context de securitate în continuă schimbare.

„Tot timpul sunt provocări noi. Din fericire, România are aliați, din fericire, România are o imagine bună, corectă, o relație bună, corectă cu aliații și, în situațiile de necesitate, avem ajutor de la ei”, a spus șeful statului.

Echipamentele SAFE ar urma să asigure o protecție permanentă

Sprijinul cerut acum aliaților are caracter temporar, din declarațiile președintelui rezultând că soluția pe termen lung ar urma să vină odată cu livrarea echipamentelor contractate de România.

„Și, bineînțeles, programul SAFE, care, în momentul în care contractele vor fi finalizate, va permite o protecție permanentă, definitivă, de data asta la Marea Neagră”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului anunțase anterior, tot după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, că echipele tehnice română și franceză au început discuții pentru a stabili necesitățile concrete ale României la Marea Neagră.