România, prezentă la summitul global privind educația digitală, organizat la Washington de Melania Trump / Mirabela Grădinaru a făcut parte din delegație

O delegație a Administrației Prezidențiale a participat la Washington la Summitul Global „Pregătind viitorul împreună”, unde lideri internaționali și experți în tehnologie au discutat soluții pentru utilizarea sigură a inteligenței artificiale în educația copiilor.
Luiza Moldovan
25 mart. 2026, 11:35, Politic

O delegație a Administrației Prezidențiale a României a participat, pe 24 martie 2026, la prima sesiune de lucru a Summitului Global al Coaliției „Pregătind viitorul împreună”, desfășurat la Washington, D.C., la inițiativa Primei Doamne a SUA, Melania Trump, se arată în comunicatul președinției României.

Din delegația română au făcut parte Mirabela Grădinaru, alături de consilierii de stat Vlad Ionescu și Diana Punga.

Evenimentul a reunit Prime Doamne din mai multe țări, reprezentanți ai marilor companii de tehnologie și experți în educație, având ca obiectiv identificarea unor soluții eficiente pentru sprijinirea copiilor și tinerilor în utilizarea sigură a noilor tehnologii și a inteligenței artificiale.

Educația digitală, prioritate strategică 

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru a evidențiat patru direcții esențiale pentru dezvoltarea educației digitale: creșterea accesului la o infrastructură digitală și a nivelului de alfabetizare digitală, formarea continuă a cadrelor didactice pentru integrarea noilor tehnologii în procesul educațional, adaptarea curriculei școlare la noile realități tehnologice, dezvoltarea platformelor educaționale bazate pe inteligență artificială.

Parteneriat public-privat pentru transformare digitală 

Delegația a fost însoțită de Andrada Morar, vicepreședinte al UiPath pentru experiența clienților și parteneri globali, și de Robert Berza, director executiv al EDGE Institute. Participarea acestora a subliniat rolul cooperării dintre sectorul public și cel privat în accelerarea transformării digitale.

Discuții privind schimburile educaționale 

În marja summitului, delegația română a avut o întrevedere cu Lisa Choate, președinta American Councils for International Education. Discuțiile au vizat extinderea cooperării în domeniul schimburilor educaționale, cu accent pe programul Future Leaders Exchange (FLEX), dar și pe dezvoltarea unor noi inițiative comune în educație și tehnologie.

Colaborare academică la Georgetown University 

Agenda a inclus și o întâlnire la Georgetown University, unde delegației i s-a alăturat consilierul de stat Ana-Maria Geană. Reprezentanții Centrului Thrive pentru familii, copii și comunități și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini dezvoltarea unor programe dedicate utilizării responsabile a tehnologiei și reducerii impactului negativ al platformelor online asupra copiilor.

Participarea României la acest summit reflectă interesul autorităților pentru consolidarea politicilor educaționale adaptate erei digitale și pentru dezvoltarea unor parteneriate internaționale menite să sprijine formarea noilor generații.

