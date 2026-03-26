Mirabela Grădinaru, întâlnire cu medicii români din SUA. Pe masă: adicțiile și copiii vulnerabili

Oficiali români, printre care partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și ambasadorul Andrei Muraru, au organizat la Washington o masă rotundă cu medici români din SUA specializați în prevenirea și tratarea adicțiilor în rândul copiilor. Discuțiile au vizat forme concrete de cooperare între cele două țări pentru protejarea copiilor vulnerabili.
Andreea Tobias
26 mart. 2026, 09:29, Social

Mirabela Grădinaru, alături de consilierii de stat Ana Maria Geană și Diana Punga, și Ambasadorul Andrei Muraru au organizat la Washington, D.C., o masă rotundă cu comunitatea de medici români din Statele Unite specializați în prevenirea și tratarea adicțiilor și în protecția sănătății copiilor.

Dialogul s-a concentrat pe experiența medicilor în gestionarea fenomenului adicțiilor, atât cele legate de substanțe, cât și cele digitale.

Discuțiile au evidențiat importanța prevenției, a intervenției timpurii, a abordării multidisciplinare și a cooperării între sistemele de sănătate, educație și protecție socială, pentru a proteja copiii aflați în situații de vulnerabilitate.

Posibilități concrete de cooperare între România și Statele Unite

La întâlnire au fost analizate posibilități concrete de cooperare între România și Statele Unite, precum schimburi de bune practici privind programele de prevenție și tratament derulate în centrele americane; organizarea unor stagii de observație și a unui program de mentorat pentru medici români în cadrul echipelor multidisciplinare din SUA; stabilirea unui format regulat de dialog între medici pentru actualizarea metodelor de prevenire și tratament în rândul copiilor și adolescenților în linie cu cele mai noi evoluții în cercetare și ridicarea barierelor de echivalare a diplomelor pentru a facilita transferul de cunoștințe și întoarcerea în România a medicilor care își doresc să revină în țară.

Medicii români din SUA și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini România prin expertiza lor, precum și deschiderea de a contribui la dezvoltarea de politici publice bazate pe lecțiile învățate din experiența americană. Mai mult, aceștia au subliniat că au foarte mult respect pentru expertiza medicilor din România, dar că este important să înțelegem că răspunsul nu poate fi doar medical. Avem nevoie de educație, de implicarea familiilor, de responsabilitatea platformelor digitale și de politici publice care să protejeze, nu doar să reacționeze.

Întâlnirea a confirmat că prevenția adicțiilor în rândul copiilor trebuie tratată ca prioritate, la intersecția dintre sănătate, educație și politici sociale, iar cooperarea internațională poate contribui decisiv la dezvoltarea unor soluții sustenabile în acest domeniu.

