Alexandru Rogobete, despre relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru: „Îi apreciez pe amândoi mult”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că relația sa cu președintele Nicușor Dan și cu partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, este „o chestiune pur umană”, respingând ideea unui calcul politic.
Iulian Moşneagu
05 apr. 2026, 21:40, Politic

Întrebat la Antena 3 CNN despre aparițiile publice comune și despre relația cu șeful statului și partenera sa, Rogobete a spus că apreciază echilibrul și decența celor doi.

„Este o chestiune pur umană. Nu există niciun calcul politic, departe de mine calculele politice în general. Cert este că îi apreciez pe amândoi mult și apreciez echilibrul lor”, a spus ministrul.

Ministrul a explicat că îl apreciază pe președintele Nicușor Dan pentru „echilibrul în comunicare, echilibrul în decizii”.

„Asta dacă vorbim despre domnul președinte, pe care chiar îl apreciez pentru modul în care gestionează lucrurile acum, sunt acolo, sunt în guvern. Interacționăm, lucrurile sunt clare, nu trebuie să mă convingă nimeni”, a afirmat ministrul Sănătății.

Referitor la Mirabela Grădinaru, Rogobete a spus că apreciază „decența” și implicarea acesteia în proiecte sociale.

„Iar la doamna Grădinaru apreciez decența. Și dorința de a face lucruri care sunt în zona socială și de multe ori ele, evident, se întrepătrund cu sănătatea”, a adăugat el.

