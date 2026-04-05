Primăria Municipiului București anunță începerea lucrărilor de consolidare la patru pasaje din capitală

„Pasajul Victoria va intra în consolidare și modernizare! Este unul dintre cele mai tranzitate puncte din București, așa că este important să-l punem în siguranță. Are degradări avansate la structura de rezistență, infiltrații, fisuri, armături corodate, probleme la calea de rulare a tramvaiului și deficiențe majore la sistemele de drenaj și iluminat”, transmite PMB printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Lucrările de reabilitare vor consta în refacerea benzilor de circulație, a liniei de tramvai, reabilitarea zidurilor de sprijin, instalarea de platforme electrice pentru persoanele cu dizabilități, modernizarea iluminatului public și amenajarea de spații verzi.

„Este unul dintre cele mai ample proiecte de refacere a infrastructurii subterane”, transmite Primăria, anunțând: „Lucrarea va dura 28 de luni, din care patru pentru proiectare și 24 pentru execuția efectivă”.

De asemenea, a anunțat că și Pasajele Lujerului, Bucur Obor și Podul Băneasa vor fi reabilitate.

„Toate cele trei au risc seismic grad V și au nevoie de lucrări serioase de reabilitare. Au fisuri și infiltrații, pereții și stâlpii de susținere sunt degradați”, notează PMB.

Intervențiile vor presupune demolarea și înlocuirea a suprastructurilor existente,consolidarea infrastructurii, construirea de noi structuri rutiere, înlocuirea sistemelor de supraveghere rutiere și a iluminatului public.

Lucrările vor dura 33 de luni pentru Pasajul Lujerului, 24 de luni pentru pasajul Obor și 17 luni pentru Podul Băneasa.