PMB începe lucrările de reabilitare a aproape 9 km de șină de tramvai în mai multe zone din Capitală

„Începem lucrările la șina de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Șos. Petricani – Bd. Lacul Tei – Lizeanu. Vorbim despre alți aproape 6 km de șină care intră în reabilitare. Mâine predăm amplasamentul către constructor, iar în cursul săptămânii va fi organizat șantierul”, se arată în mesajul publicat duminică pe Facebook de PMB.

Primăria a anunțat că lucrările nu vor afecta traficul rutier, „pentru că Poliția Locală a Municipiului București va avea grijă să nu mai existe mașini parcate pe carosabil, pe trotuare, pe șina de tramvai”.

Cu toatea acestea, lucrările vor afecta transportul în comun, urmând să fie anunțate modificările.

PMB anunță că începând de vineri, 20 martie, vor fi deschise lucrări pe încă aproximativ trei kilometri de linie de tramvai. Lucrările vor fi desfășurate la „porțiunea dintre Bd. Pache Protopopescu și Str. Traian (lotul 2 – 1,9 km); Bd. Ferdinand, între Șos. Mihai Bravu și Str. Traian (lotul 13 – 700 metri); Str. Dristorului, între Bd. Camil Ressu și Str. Baba Novac (lotul 15 – 220 metri)”, potrivit mesajului.

Privind proiectele viitoare, PMB anunță că vor fi demarate lucrări pentru 7.6 km de șină în primăvară și 3.6 km de linie în vară.

„Lucrările propriu-zise la infrastructură vor dura un an și încă pe atât lucrările la rețeaua de apă-canal din subteran”, mai transmite primăria.