Rogobete, acuzații în privința achiziției de vaccinuri Pfizer: Incompetență sau slugărnicie

„Cantitatea de 39 de milioane de doze nu are niciun fundament medical sau din punctul de vedere al sănătății publice de la acel moment. Este evident asta”, spune ministrul Rogobete, adăugând că achiziția respectivă s-a făcut din „incompetență sau slugărnicie”.

„Față de cei care au făcut contractul-cadru mare. Probabil că da. Este doar părerea mea”, a explicat ministrul la Antena 3 CNN după ce a fost întrebat față de cine ar fi fost slugărnicia.

Mecanismul „aprobării tacite”

În cadrul intervenției, Rogobete a explicat mai pe larg cu s-a făcut achiziția de vaccinuri Pfizer din mai 2021.

„Comisia Europeană și compania trimiteau, concret, au trimis în mai 2021 oferta pentru un nou contract. Adică, al treilea contract. Cu o cantitate de 39 de milioane de doze. România a avut termen până în 17 mai 2021 să spună da sau nu. România a ales să nu spună nimic. Drept dovadă s-a considerat aprobare tacită și s-a activat contractul În Guvernul României, la momentul respectiv, cred că doamna Mihaela era ministrul sănătății, domnul Cîțu premier, numai că a fost un adevărat scandal care s-a lăsat cu plecarea din funcție a ministrului de Finanțe care a spus, stop, eu nu sunt de acord, nu ne trebuie aceste doze”, susține Alexandru Rogobete.

Dosarul de la DNA

Legat de răspunderea juridică în cazul acestui dosar, ministrul Sănătății spune că acest aspect intră sub jurisdicția DNA-ului.

„Este deja un dosar în curs la DNA, inclusiv săptămâna trecută am transmis un nou set de documente care a fost solicitat. Să știți că au fost cerute și anul trecut și periodic au fost cerute noi documente și noi înscrisuri, ceea ce mă face să înțeleg că dosarul nu este închis într-un sertar ci se lucrează la el”, spune Rogobete.

Miercuri, România a aflat decizia instanței în procesul cu Pfizer după ce a fost dată în judecată la finalul anului 2023, România, Polonia și Ungaria, după ce cele trei state au refuzat să mai preia și să plătească toate dozele comandate în mai 2021. Statul român a pierdut procesul și trebuie să plătească 600 de milioane de euro companiei.