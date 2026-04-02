Prima pagină » Știrile zilei » Alexandru Rogobete, despre contractul cu Pfizer din mai 2021: S-a considerat aprobare tacită

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a detaliat modul în care România a aprobat contractul cu Pfizer din mai 2021, care stă la baza procesului pierdut cu compania farmaceutică. Ministrul spune că lipsa unui răspuns la propunerea Comisiei Europene a dus la acceptarea automată a propunerii.
Răzvan Lucescu a venit în țară după ce starea tatălui său s-a agravat: „E o situație grea, complicată”
Răzvan Lucescu a venit în țară după ce starea tatălui său s-a agravat: „E o situație grea, complicată”
Alexandru Rogobete, despre relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru: „Îi apreciez pe amândoi mult”
Alexandru Rogobete, despre relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru: „Îi apreciez pe amândoi mult”
Rogobete, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Este în stare critică la ATI
Rogobete, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Este în stare critică la ATI
Cetățeanul turc, prins cu 30 de kilograme de cocaină a fost arestat preventiv
Cetățeanul turc, prins cu 30 de kilograme de cocaină a fost arestat preventiv
Diana Lupescu povestește cum era Amza Pellea ca profesor: „Era foarte cald, foarte apropiat de noi”
Diana Lupescu povestește cum era Amza Pellea ca profesor: „Era foarte cald, foarte apropiat de noi”
Radu Mocanu
02 apr. 2026, 21:43, Politic

„Acceptului tacit” în achizițiile europene

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat joi procedura de achiziție de vaccinuri prin contracte comune mediate de Comisia Europeană. Potrivit ministrului, România avea posibilitatea de a refuza propunerile Comisiei în termene foarte scurte, însă lipsa unui răspuns era considerată accept tacit. 

„În mai 2021, Comisia și compania Pfizer au trimis către România o nouă propunere de un nou contract. O nouă propunere de un nou contract cu o cantitate de 39 milioane de doze de vaccin de la producătorul Pfizer. Comisia trimitea propunerea cu cantitatea, iar România avea două variante. În termen de 5 zile, mai exact până în 17 mai 2021, avea termen să spună da, vreau contractul, nu, nu vreau contractul cu 39 milioane. Dacă nu răspundea nimic, se considera că este accept tacit. România nu a răspuns, s-a considerat aprobare tacită. Și ne-am trezit cu un contract de 39 de milioane de doze de vaccin Pfizer”, a explicat ministrului Sănătății, joi, la Euronews. 

Situația stocurilor

Rogobete a prezentat și cronologia achizițiilor de vaccinuri și situația stocurilor de doze de de la aceea vreme, susținând că România avea deja un stoc de 11 milioane de vaccinuri, în momentul mai 2021. 

„Au fost puse patru comenzi în baza acestor două contracte. Două comenzi în decembrie 2020, două comenzi în 2021. Pe o cantitate de aproximativ 20 milioane de doze de vaccin de la producătorul Pfizer.  noi, în acel moment, aveam în depozite de la Pfizer, de la Moderna, de la AstraZeneca, de la Johnson & Johnson, deci toți producătorii, undeva la 11 milioane de doze neutilizate. 11 milioane de doze pe stoc”, spune Rogobete. 

Urmările achiziției

Acesta a prezentat și urmările contractului din mai 2021. „În anul 2022 am fost în altă situație. 3,6 milioane de doze au fost distruse pentru că expiraseră, pentru că nu erau utilizate. Undeva la 5,6 milioane, 5 milioane jumate de doze de vaccin vorbesc doar de Pfizer acum, au fost distribuite către Germania și către Ungaria, descăzute din contractul nostru. 3,6 milioane de doze au fost totuși comandate și au ajuns în România, din aceste 39 de milioane și mai vreo 100 ceva de mii donate. Cert este că am rămas cu 28 de milioane de doze de vaccin Pfizer în contractul făcut din mai 2021 pentru care nu s-a mai pus comandă și care face obiectul acestui litigiu și acestui proces”, declară oficialul. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor