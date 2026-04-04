Diana Lupescu dezvăluie de ce nu juca alături de Mircea Diaconu: „Era interzis”

„Nu prea jucam împreună, că nu ne dădea voie. Nu era voie să joace soțul și soția”, a spus actrița.

„Am jucat numai în roluri care erau mai puțin importante, că nu se putea”, a afirmat Diana Lupescu.

Actrița a spus că restricția se extindea și dincolo de filme, inclusiv în zona imaginii publice.

„Nici pe coperta revistei Cinema nu am avut niciodată voie să fim amândoi. Pe vremea aia era interzis”, a spus ea.

Actrița a adăugat că, în acea perioadă, „nu trebuia decât un cuplu să fie în atenția publică”, făcând referire la cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu.

„Fiecare a făcut roluri importante cu alți parteneri (…) La televiziune am mai jucat împreună. Și ne-am simțit bine, a fost bine. Și repet, rolurile de film n-au fost roluri importante”, a spus actrița.

