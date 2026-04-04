Diana Lupescu povestește cum era Amza Pellea ca profesor: „Era foarte cald, foarte apropiat de noi”

„Mi-aduc aminte de domnul Amza că era foarte cald, foarte apropiat de noi”, a spus actrița.

Diana Lupescu a explicat că făcea parte dintr-o clasă cu doar șapte studenți, ceea ce le permitea profesorilor să lucreze atent cu fiecare dintre ei și să le înțeleagă personalitatea.

Actrița și-a amintit și de unul dintre obiceiurile lui Amza Pellea: „fuma enorm, enorm fuma. Câte două pachete de țigări, cel puțin”.

Diana Lupescu a povestit și despre o vizită acasă la marele actor, într-o perioadă în care fiica acestuia, Oana Pellea, era la liceu și voia să dea la teatru.

„Era Oana prin anii de liceu, de final de liceu și voia să dea la teatru. Și domnul Amza Pelea era atât de îngrijorat și fericit în același timp. Că ce o să fie, cum o să fie, dacă e bine, dacă nu e bine. El ar fi vrut să nu facă actorie, dar Oana era atât de hotărâtă să facă cu orice chip și bine a făcut, că uite, acum este o valoare. Și mi-aduc aminte că am fost acasă la dânsul și era atât de drăguță și doamna Pellea. Și noi ne-am simțit onorați și alintați și povesteau tot felul de chestii. Era un om foarte cald și foarte plăcut”, a spus Diana Lupescu.

Actrița a vorbit și despre momentul în care Amza Pellea a murit.

„Ultima întâlnire, când dânsul n-a mai fost și ne-am întâlnit toți la Teatrul Bulandra și am ținut sicriul pe umeri, a fost o tristețe îngrozitoare”, a spus ea.

