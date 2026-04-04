Prima pagină » Cultură-Media » Diana Lupescu povestește cum era Amza Pellea ca profesor: „Era foarte cald, foarte apropiat de noi"

Actrița Diana Lupescu a povestit, în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, cum era Amza Pellea în postura de profesor, spunând că marele actor era „foarte cald” și apropiat de studenți.
Răzvan Lucescu a venit în țară după ce starea tatălui său s-a agravat: „E o situație grea, complicată”
Răzvan Lucescu a venit în țară după ce starea tatălui său s-a agravat: „E o situație grea, complicată”
Alexandru Rogobete, despre relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru: „Îi apreciez pe amândoi mult”
Alexandru Rogobete, despre relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru: „Îi apreciez pe amândoi mult”
Rogobete, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Este în stare critică la ATI
Rogobete, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Este în stare critică la ATI
Cetățeanul turc, prins cu 30 de kilograme de cocaină a fost arestat preventiv
Cetățeanul turc, prins cu 30 de kilograme de cocaină a fost arestat preventiv
Diana Lupescu dezvăluie de ce nu juca alături de Mircea Diaconu: „Era interzis”
Diana Lupescu dezvăluie de ce nu juca alături de Mircea Diaconu: „Era interzis”
Iulian Moşneagu
04 apr. 2026, 23:19, Social

„Mi-aduc aminte de domnul Amza că era foarte cald, foarte apropiat de noi”, a spus actrița.

Diana Lupescu a explicat că făcea parte dintr-o clasă cu doar șapte studenți, ceea ce le permitea profesorilor să lucreze atent cu fiecare dintre ei și să le înțeleagă personalitatea.

Actrița și-a amintit și de unul dintre obiceiurile lui Amza Pellea: „fuma enorm, enorm fuma. Câte două pachete de țigări, cel puțin”.

Diana Lupescu a povestit și despre o vizită acasă la marele actor, într-o perioadă în care fiica acestuia, Oana Pellea, era la liceu și voia să dea la teatru.

„Era Oana prin anii de liceu, de final de liceu și voia să dea la teatru. Și domnul Amza Pelea era atât de îngrijorat și fericit în același timp. Că ce o să fie, cum o să fie, dacă e bine, dacă nu e bine. El ar fi vrut să nu facă actorie, dar Oana era atât de hotărâtă să facă cu orice chip și bine a făcut, că uite, acum este o valoare. Și mi-aduc aminte că am fost acasă la dânsul și era atât de drăguță și doamna Pellea. Și noi ne-am simțit onorați și alintați și povesteau tot felul de chestii. Era un om foarte cald și foarte plăcut”, a spus Diana Lupescu.

Actrița a vorbit și despre momentul în care Amza Pellea a murit.

„Ultima întâlnire, când dânsul n-a mai fost și ne-am întâlnit toți la Teatrul Bulandra și am ținut sicriul pe umeri, a fost o tristețe îngrozitoare”, a spus ea.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor