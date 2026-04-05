Cetățeanul turc, prins cu 30 de kilograme de cocaină a fost arestat preventiv

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), a informat, duminică, faptul că cetățeanul turc prins în flagrant în Mehedinți, cu 30 de kilograme de cocaină, a fost arestat preventiv.
Radu Mocanu
05 apr. 2026, 10:55, Social

UPDATE:

„Ieri, 4 aprilie, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile, propunere însușită de magistrați”, arată reprezentanții IGPR.

Polițiștii au precizat că cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Știre Inițială

Un cetățean turc în vârstă de 45 de ani a fost reținut pentru trafic internațional și intern de droguri după ce a fost prins în flagrant în timp ce transporta 30 de kilograme de cocaină.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Mehedinți, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, cetățean turc, de 45 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic internațional și intern de droguri de mare risc”, se arată în informarea emisă de IPJ Mehedinți. 

În urma cercetărilor, autoritățile au interceptat vineri TIR-ul condus de suspect în urma percheziției efectuate asupra capului tractor, anchetatorii au descoperit două genți în care se aflau 30 de kilograme de cocaină, împărțite în 33 de pungi. 

Bărbatul a fost reținut sâmbătă de procurorii DIICOT – Mehedinți care vor propune arestarea preventivă pentru 30 de zile. 

Acțiunea a fost realizată în cooperare cu autorități judiciare din Uniunea Europeană și cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, al brigăzilor din Craiova și Timișoara, al Poliției municipiului Orșova, dar și al Jandarmeriei Mehedinți. 

