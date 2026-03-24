Mirabela Grădinaru, discurs la summitul organizat de Melania Trump în SUA: „Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă, Melania Trump, și cu toți cei prezenți la această masă”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicuşor Dan și Prima Doamnă a României, se află astăzi în Statele Unite, unde ia parte la un summit dedicat educației digitale pentru copii.

Evenimentul are loc pe parcursul a două zile, 24 și 25 martie, și se desfășoară la invitația Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Potrivit Administrației Prezidențiale, în cadrul reuniunii se vor discuta soluții moderne pentru sprijinirea elevilor, părinților și profesorilor, cu accent pe utilizarea inteligenței artificiale și pe creșterea siguranței în mediul online.

De asemenea, la eveniment participă mai multe prime doamne din lume, printre care Brigitte Macron și Olena Zelenska.

În cadrul primei zile a summitului, Mirabela Grădinaru a luat parte la o sesiune de lucru organizată la Departamentul de Stat al SUA, deschisă printr-un discurs susținut de Melania Trump.

Programul a continuat apoi cu intervențiile invitaților și s-a încheiat cu o demonstrație tehnică dedicată noilor tehnologii din educație.

Agenda delegației României cuprinde și o întâlnire cu membri ai comunității românești din Statele Unite, dar și discuții cu specialiști din domeniul tehnologic, educațional, medical.

De asemenea, este programată o masă rotundă cu medici români stabiliți în SUA, care activează în domeniul adicțiilor și în arii conexe.

În cadrul evenimentului de marți, Prima Doamnă a României a susținut un discurs despre cât de importantă este această inițiativă venită din parte SUA și rolul colaborării internaționale.

„Stimate doamne și domni, stimați participanți, în primul rând doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Consider că această inițiativă este una extrem de valoroasă, care generează impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu. În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să conecteze mai bine educația, inovarea și tehnologia.

Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure online și a educației media pentru copiii din întreaga lume. Nu vă voi reține mult astăzi, deoarece mâine vom împărtăși opiniile noastre mai detaliate.

Înainte de a încheia, doresc să vă prezint cei doi experți români pe care i-am adus cu mine. Andrada Morar este vicepreședinte al UiPath pentru experiența clienților și parteneri globali. UiPath este prima companie „unicorn” din România și este o platformă de automatizare a proceselor robotizate (RPA) de vârf, concepută pentru a automatiza sarcinile repetitive și consumatoare de timp prin crearea de roboți software.

Iar Robert Berza este directorul executiv al EDGE Institute Romania, un think tank foarte activ dedicat accelerării transformării digitale a țării noastre. Robert și echipa sa reunesc experți din mediul de afaceri, din domeniul tehnologiei și din mediul academic pentru a propune politici publice și strategii menite să stimuleze competitivitatea economică și digitală a României prin abordarea corectă, în special în ceea ce privește educația. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare discuțiile constructive de astăzi.”, a declarat Mirabela Grădinaru.