România sprijină aderarea Bosniei și Herțegovinei la Uniunea Europeană

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, a avut marți, la Sarajevo, consultări politico-diplomatice cu ministrul adjunct al afacerilor externe al Bosniei și Herțegovinei, Josip Brkic.

Întâlnirea a reconfirmat nivelul foarte bun al relațiilor bilaterale și a oferit prilejul unei treceri în revistă a cooperării în plan politic, economic și sectorial, în contextul implementării Planului de Acțiune pentru 2024-2025 privind colaborarea dintre cele două ministere de externe.

Cei doi oficiali au subliniat importanța intensificării cooperării economice și a dezvoltării unor proiecte comune în domeniul conectivității, inclusiv la nivel regional.

Un punct central al discuțiilor a fost parcursul Bosniei și Herțegovinei spre aderarea la Uniunea Europeană.

Clara Staicu a reafirmat sprijinul ferm și constant al României pentru avansarea Bosniei și Herțegovinei pe calea integrării europene, subliniind necesitatea unui proces de extindere clar, riguros și transparent, care să includă atât statele din Balcanii de Vest, cât și pe cele din Vecinătatea Estică, Republica Moldova și Ucraina.

Oficialul român a reiterat disponibilitatea României de a sprijini Bosnia și Herțegovina prin expertiză și lecții învățate din propriul proces de aderare.

De asemenea, a reafirmat angajamentul României față de securitatea Balcanilor de Vest, menționând rolul țării noastre ca stat lider al misiunii EUFOR Althea, aflată sub comanda generalului-maior Florin Barbu.