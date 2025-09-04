Rusia amenință Marea Britanie pentru sprijinul oferit Ucrainei din fonduri rusești înghețate

Într-o escaladare retorică deosebit de agresivă, fostul președinte al Rusiei, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a amenințat joi că Moscova va răspunde „în natură” după ce Marea Britanie a anunțat că a cheltuit peste 1 miliard de lire sterline din activele rusești înghețate pentru a sprijini militar Ucraina.

„Având în vedere că banii nu pot fi recuperați în instanță din motive evidente, țara noastră are o singură modalitate de a-și recupera valorile: să le returneze în natură”, a scris Medvedev pe canalul său oficial de Telegram, citat de Sky News.

„Vom răspunde în natură”

El a precizat că „în natură” înseamnă „teren ucrainean” și alte bunuri imobile sau mobile aflate pe el, lăsând să se înțeleagă că Rusia ar putea anexa și mai mult teritoriu ucrainean.

Oficialul rus a lansat un atac dur la adresa Londrei, avertizând că Moscova va considera „valorile Coroanei Britanice, inclusiv proprietățile britanice din Rusia”, drept ținte legitime pentru confiscare: „Vom răspunde la orice confiscare ilegală a fondurilor sau profiturilor rusești înghețate prin sechestrarea de bunuri britanice. Nu ne vom limita doar la declarații”.

Atac la adresa șefului diplomației britanice

În aceeași declarație agresivă, Medvedev l-a insultat direct pe ministrul de externe britanic David Lammy, pe care l-a numit „idiotul englez”. Fosul președinte rus are un istoric de declarații agresive, provocatoare și insultătoare, iar insulta la adresa șefului diplomației britanice se înscrie în acest tipar.

Sancțiunile împotriva Rusiei, transformate în sprijin pentru Ucraina

Guvernul britanic a anunțat miercuri că peste 1 miliard de lire sterline provenite din active rusești înghețate au fost alocate pentru sprijin militar acordat Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, fondurile au fost utilizate pentru achiziționarea a „sute de mii de proiectile de artilerie, sute de rachete antiaeriene, piese de schimb și contracte noi pentru întreținerea și reparația echipamentului ucrainean”.

Șeful apărării britanice, John Healey, a declarat că acest pachet de sprijin este „absolut necesar” pentru apărarea Ucrainei și subliniază angajamentul Marii Britanii față de Kiev.

Potrivit raportului publicat de Trezoreria britanică în martie 2024, activele rusești înghețate în Regatul Unit depășesc 25 de miliarde de lire sterline. În total, 2.001 de persoane și entități ruse au fost sancționate de la începutul invaziei din februarie 2022, iar sancțiunile impuse de Marea Britanie și aliații săi au privat economia Rusiei de peste 297 miliarde de lire sterline, echivalentul a patru ani de cheltuieli militare ale Federației Ruse.

Kremlinul sugerează noi acaparări teritoriale

Activele înghețate nu pot fi confiscate sau cheltuite direct, însă legislația internațională permite folosirea veniturilor generate de acestea, precum dobânzile, pentru a finanța sprijinul acordat Ucrainei.

Susținute de retorica tot mai agresivă a Kremlinului, amenințările lui Medvedev ar putea indica o escaladare a conflictului diplomatic și economic dintre Rusia și statele occidentale. În același timp, menționarea „terenului ucrainean” ca formă de compensare pentru folosirea veniturilor din activele înghețate întărește suspiciunile privind intențiile expansioniste ale Kremlinului.