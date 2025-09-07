Rusia intenționează să producă aproape 2.500 de rachete de înaltă precizie

Se estimează că Rusia va produce aproape 2.500 de rachete de înaltă precizie în 2025, a declarat Vadym Skibitsky, adjunctul șefului agenției ucrainene de informații militare, într-un interviu acordat duminică, potrivit The Kyiv Independent.

Moscova a intensificat producția de armament și loviturile aeriene în ultimele luni, în ciuda eforturilor conduse de SUA de a negocia încetarea ostilităților.

Pe lângă producția de rachete, Rusia plănuiește să producă până la sfârșitul anului 2025 o gamă largă de echipamente militare moderne, inclusiv 57 de avioane de luptă, precum Su-57, Su-35, Su-34 și Su-30.

De asemenea, pe listă se află aproape 250 de tancuri T-90M, 1.100 transportoare blindate de personal BTR-3 și BTR-82A și 365 de sisteme de artilerie, conform lui Skibitsky.

Acesta a adăugat că Rusia accelerează atât dezvoltarea de noi arme, cât și modernizarea arsenalului existent.

Producția de drone rusești, inclusiv modele precum Geran (o adaptare a dronei Shahed, proiectată în Iran), Garpiya și diverse drone cu vizualizare în primă persoană (FPV), crește, de asemenea, semnificativ.

Rusia concentrează eforturile de dezvoltare a rachetelor pe trei direcții: extinderea razei de acțiune, îmbunătățirea preciziei și creșterea eficienței focoaselor, a precizat Skibitsky.

Aceste eforturi nu vizează doar războiul în curs din Ucraina, ci fac parte și din pregătiri pe termen lung pentru un posibil conflict cu NATO până în 2030.

„Lovirea țintelor din Ucraina necesită un anumit radius de acțiune, dar pregătirea pentru un război cu NATO până în 2030 necesită o rază mult mai mare,” a spus Skibitsky. „Acesta este exact aspectul pe care Rusia îl include în programele sale de arme”.

Încercând să se desprindă de dependența de ajutorul occidental, și Ucraina își intensifică propria producție de apărare. În 2025, Ucraina se așteaptă să producă 3.000 de rachete și 30.000 de drone de lungă distanță, a declarat pe 3 ianuarie fostul prim-ministru Denys Shmyhal.

Între timp, amploarea atacurilor rusești continuă să crească. De la începutul lunii septembrie, Rusia a lansat peste 1.300 de drone de atac, aproape 900 de bombe aeriene și până la 50 de rachete asupra teritoriului ucrainean, a spus, sâmbătă, președintele Volodymyr Zelensky.

Rusia a făcut cel mai mare atac cu drone de la începutul invaziei la scară largă împotriva Ucrainei, lansând, duminică, un număr record de 810 drone în timpul nopții.