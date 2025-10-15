Prima pagină » Politic » Rusia ripostează împotriva avertismentului lui Trump că economia rusă este aproape de colaps

Rusia ripostează împotriva avertismentului lui Trump că economia rusă este aproape de colaps

Rusia a respins afirmațiile lui Donald Trump, care a spus că economia rusă este aproape de colaps din cauza lipsei de benzină.
Nițu Maria
15 oct. 2025, Economic

Un oficial din guvernul lui Vladimir Putin a respins miercuri declarațiile lui Donald Trump, care a spus că economia Rusiei este pe cale să se prăbușească din cauza lipsei de benzină în unele zone.

Marți, Trump a spus că Vladimir Putin ar trebui să încheie războiul din Ucraina pentru că acest conflict „face Rusia să arate rău”.

A mai spus, de asemenea, că există „cozile lungi de așteptare pentru benzină” și că „economia rusă se va prăbuși”.

Întrebat despre comentariile lui Donald Trump la o conferință din Moscova, viceprim-ministrul Alexander Novak a spus că nu există motive de îngrijorare, informează Reuters.

„Avem o aprovizionare stabilă pe piața internă, nu vedem probleme în acest sens. Echilibrul este menținut între producție și consum, iar noi, din partea guvernului și a ministerelor relevante, facem tot posibilul pentru a ne asigura că acest lucru rămâne așa.”, a declarat Novak.

Dobânzile mari i-au făcut pe comercianți să cumpere mai puțină benzină în iarnă, iar mai târziu unele atacuri cu drone ucrainene au afectat rafinăriile rusești.

Din acest motiv, unele regiuni îndepărtate s-au confruntat cu lipsuri de benzină. Cu toate astea, guvernul a venit repede cu o soluție și a redirecționat livrările către zonele afectate.

Autoritățile spun că piața internă este stabilă, chiar dacă mai apar probleme din când în când.