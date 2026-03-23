Se prefigurează o alianță de drepta pentru alegerile din 2028. Ce spune un lider PNL

Liderul liberal crede că PSD continuă consultarea internă în vederea ieșirii sau nu din coaliție pentru că se teme de reforme, dar și de o posibilă coagulare a unor forțe de dreapta.

„Există o ură viscerală a liderilor PSD față de Ilie Bolojan și această chestiune a devenit evidentă în ultimele luni, pentru simplul fapt că Ilie Bolojan este altfel față de toți liderii politici cu care PSD s-a confruntat sau pe care PSD i-a avut într-o formă sau alta ca și parteneri într-o coaliție de guvernare, pentru că PSD are oroare de principala temă a lui Ilie Bolojan și anume reforma statului”, a declarat Alexandru Muraru la RFI.

Alianță de drepta

Acesta vorbește despre o posibilă alianță de dreapta.

„Mai este o chestiune de care PSD este extrem de deranjat și anume discuții privind un proiect politic care vizează alegerile parlamentare în primul rând și generale, locale și parlamentare, din 2028 și anume consolidarea dreptei, reunificarea fie prin fuziuni, fie prin alianțe, de tipul unei Alianțe DA, care va include în primul rând PNL, deci în jurul PNL, ar putea include și USR și alte formațiuni politice. Deci acest scenariu pentru PSD reprezintă un risc major, pentru că ar putea duce la un pol politic semnificativ”, a mai spus vicepreședintele PNL.

Cu cine discută PNL?

Alexandru Muraru precizează că „aceste discuții sunt la un nivel foarte informal de câteva săptămâni și va fi posibil ca aceste discuții să se concretizeze, să devină mai clare și mai decisive, în următoarele săptămâni și în următoarele luni”.

„În primul rând, noi ne gândim, sigur, la integrarea altor formațiuni. Au fost aceste discuții cu partidul lui Ludovic Orban, cu REPER, cu alte formațiuni. Și evident cu USR. Există o parte semnificativă din PNL care pe de o parte a înțeles foarte clar că o alianță politică cu PSD aproape că este exclusă a priori pentru 2028 și care înțelege pe de altă parte că partenerul natural în această chestiune pot fi USR și alte formațiuni de dreapta”, a mai declarat Muraru.