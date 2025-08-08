Prima pagină » Politic » Seidler: Modificările la Pilonul II, în concordanță cu practica din țările europene

Seidler: Modificările la Pilonul II, în concordanță cu practica din țările europene

Modificările pregătite de Guvern la Pilonul II de pensii respectă practicile europene, spune purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler. Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare, ci maxim 25% din sumă, iar restul, lunar pe întreaga durată de viață, arată proiectul.
Laura Buciu
08 aug. 2025, 11:55, Politic

Cristian Seidler declară la RFI, în contextul modificărilor la Pilonul II de pensii, că „în momentul în care s-a adoptat legislația, a rămas o lipsă, această lege referitoare la plata pensiilor (…). Obișnuința este ca să primești în fiecare lună o sumă de bani, sub formă de pensie. Practica ar fi fost, în lipsa unei asemenea legi, să primești în momentul pensionării toți banii o dată”.

Purtătorul de cuvânt al USR precizează că Executivul s-a inspirat din practica altor țări, în privința Pilonului II de pensii.

„Uitându-ne la practica din celelalte țări, care au un istoric mult mai îndelungat referitor la cum se face de fapt plata efectivă a acestor pensii private, având și un jalon de îndeplinit pentru OCDE, pentru admiterea în OCDE, ne-am uitat la practica altor țări, s-a discutat inclusiv cu industria, pentru că sunt actori mari, care nu acționează doar pe piața din România, ci și din alte țări și aceasta este forma pe care Guvernul o trimite spre adoptare Parlamentului”, arată Seidler.

Cristian Seidler spune că modificările la Pilonul II de pensii vor ajunge în Parlament, după ce vor fi aprobate de Guvern: „Atenție, e foarte important, nu e Ordonanță de Urgență, nu e Ordonanță, e un proiect de lege, pe care Guvernul îl trimite Parlamentului, urmând ca acolo să fie dezbătut și eventual modificat”.

El subliniază că „forma pe care Guvernul o trimite Parlamentului este una în concordanță cu practica din țările europene care au o tradiție mult mai lungă în Pilonul II de pensii”.