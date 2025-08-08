Seidler: Modificările la Pilonul II, în concordanță cu practica din țările europene

Cristian Seidler declară la RFI, în contextul modificărilor la Pilonul II de pensii, că „în momentul în care s-a adoptat legislația, a rămas o lipsă, această lege referitoare la plata pensiilor (…). Obișnuința este ca să primești în fiecare lună o sumă de bani, sub formă de pensie. Practica ar fi fost, în lipsa unei asemenea legi, să primești în momentul pensionării toți banii o dată”.

Purtătorul de cuvânt al USR precizează că Executivul s-a inspirat din practica altor țări, în privința Pilonului II de pensii.

„Uitându-ne la practica din celelalte țări, care au un istoric mult mai îndelungat referitor la cum se face de fapt plata efectivă a acestor pensii private, având și un jalon de îndeplinit pentru OCDE, pentru admiterea în OCDE, ne-am uitat la practica altor țări, s-a discutat inclusiv cu industria, pentru că sunt actori mari, care nu acționează doar pe piața din România, ci și din alte țări și aceasta este forma pe care Guvernul o trimite spre adoptare Parlamentului”, arată Seidler.

Cristian Seidler spune că modificările la Pilonul II de pensii vor ajunge în Parlament, după ce vor fi aprobate de Guvern: „Atenție, e foarte important, nu e Ordonanță de Urgență, nu e Ordonanță, e un proiect de lege, pe care Guvernul îl trimite Parlamentului, urmând ca acolo să fie dezbătut și eventual modificat”.

El subliniază că „forma pe care Guvernul o trimite Parlamentului este una în concordanță cu practica din țările europene care au o tradiție mult mai lungă în Pilonul II de pensii”.