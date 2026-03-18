Senatul a adoptat dublarea cotei de recoltare a ursului brun. Peste 800 de urși vor fi recoltați în următorii doi ani. Proiectul merge la Camera Deputaților

Potrivit proiectului, dacă actul normativ va fi aprobat și de Camera Deputaților, în următorii doi ani vor putea fi recoltați anual, în scop preventiv, 859 de urși bruni.

„La inițiativa UDMR, Senatul a votat dublarea cotei de recoltare pentru gestionarea populației de urs brun. Evaluarea genetică finalizată anul trecut a confirmat ceea ce am semnalat constant în ultimii ani: suprapopularea periculoasă a urșilor, extinderea habitatului acestora și necesitatea unor intervenții preventive”, a transmis Tanczos Barna, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Vicepremierul a precizat că propunerea legislativă urmărește stabilirea unei cote de recoltare proporționale, care să permită menținerea sub control a populației de urs brun, în paralel cu protejarea vieții umane și a activităților agricole.

Rezultate vot

Inițiativa a fost adoptată de Senat cu 69 de voturi pentru, 10 împotrivă și 17 abțineri, în timp ce un senator nu și-a exprimat votul. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional în acest caz.

Tanczos Barna a afirmat că UDMR a susținut constant, în ultimii ani, măsuri pentru reducerea riscurilor generate de prezența urșilor în apropierea localităților. Potrivit acestuia, pachetul de măsuri promovat de formațiune a inclus intervenția imediată, despăgubirea pagubelor produse de urs, sprijin pentru achiziționarea gardurilor electrice, reintroducerea vânătorii și realizarea unei evaluări științifice a populației de urs brun.

Zonele unde UDMR are parte importantă a bazinului său electoral sunt cele în care s-au înregistrat printe cele mai multe incidente în care au fost implicați urși.

Câți urși avem în România

La finalul anului 2025, Ministerul Mediului anunța că analizele genetice realizate în cadrul unui studiu privind populația de urs brun din România indică, într-un scenariu conservator, existența a între 10.657 și 12.787 de exemplare, cu o diversitate genetică ridicată.