Siegfried Mureșan: Dacă PSD continuă să apere nedreptățile, va câștiga AUR, nu PSD

Europarlamentarul Siegfried Mureșan critică dur PSD, acuzând partidul că blochează reformele și „îngroapă temele importante” prin birocrație și grupuri de lucru inutile. Liberalul avertizează că această atitudine riscă să favorizeze partidele extremiste.

Europarlamentarul, Siegfried Mureșan a transmis, într-o postare pe Facebook, un mesaj critic la adresa PSD, susținând că social-democrații au fost mereu un obstacol în calea reformelor necesare României.

„Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru. Propune un grup de lucru cât mai mare, cu cât mai mulți membri. Apoi propune cât mai multă birocrație. Totul pentru a nu rezolva problema”, a scris Mureșan.

El a adăugat că PSD „s-a opus mereu reformelor” și că românii își doresc modernizare, dezvoltare și corectarea nedreptăților.

„Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptățile, va câștiga AUR, nu PSD. Nedreptățile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremiști, populiști și toți cei care vor să dezbine”, a avertizat europarlamentarul.

Mureșan a concluzionat că doar o Românie reformată poate fi „unită și puternică”, în timp ce lipsa reformelor va menține țara „săracă și dezbinată”.