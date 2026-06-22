Sighiartău, după respingerea Guvernului Veștea: „Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală”

Secretarul General al PNL, Robert Sighiartău, a reacționat dur după ce Parlamentul a respins, luni noaptea Guvernul Adrian Veștea, calificând Cabinetul drept „guvernul trădării” și cerând președintelui României să convoace de urgență consultări pentru desemnarea unui nou premier.

„Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală”, a declarat Sighiartău, imediat după votul din Parlament.

„Au fost 48 de zile de presiune pe PNL”

Sighiartău a spus că România a pierdut aproape șapte săptămâni din cauza crizei politice și a acuzat presiuni exercitate asupra PNL.

„Au fost 48 de zile pierdute pentru România și pentru români. Au fost 48 de zile de presiune pe Partidul Național Liberal și pe cei care au avut doar să respecte voința cetățenilor și alegătorilor care i-au trimis în Parlamentul României. Partidul Național Liberal este un partid responsabil”, a afirmat acesta.

Sighiartău a anunțat că parlamentarii liberali care au votat în favoarea Guvernului Veștea nu mai au loc în partid.

„Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața”, a spus secretarul general al PNL.

„PNL a spus de la început că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc”

Acesta a reiterat poziția partidului potrivit căreia actuala criză putea fi evitată și a lansat un apel la responsabilitate.

„Partidul Național Liberal încă de la început a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. De aceea, în acest moment, după 48 de zile de criză, Partidul Național Liberal face un apel la responsabilitate”, a declarat Sighiartău.

El a susținut că PNL a pus deja pe masă două variante pentru deblocarea situației politice.

„Partidul Național Liberal a oferit soluții clare pentru România: fie un guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Național Liberal împreună cu partidele partenere USR și UDMR. Trebuie clarificată direcția politică a României”, a afirmat liderul liberal.

„Grindeanu e unul dintre marii responsabili ai acestei crize”

În acest context, Robert Sighiartău i-a cerut președintelui României să declanșeze cât mai rapid procedura constituțională pentru formarea unui nou Executiv.

„Îi solicităm președintelui României să convoace consultările conform Constituției României, astfel încât în câteva zile să avem un guvern învestit care este în slujba românilor”, a spus el.

Întrebat despre refuzul liderului PSD, Sorin Grindeanu, de a susține un eventual guvern minoritar PNL-USR-UDMR, Sighiartău a răspuns că acesta poartă o parte din responsabilitatea pentru actuala criză.

„Cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili ai acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune”, a declarat secretarul general al PNL.

„Avem bani de atras”

Acesta a insistat că România nu își mai permite prelungirea blocajului politic, invocând obligațiile asumate față de Uniunea Europeană.

„România are nevoie de un guvern. Avem bani și fonduri europene de atras în acest moment. Avem jaloane din PNRR care trebuie îndeplinite. Avem, de asemenea, o presiune foarte mare pe tot ceea ce înseamnă reducerea deficitului bugetar. Așadar, ne dorim să avem cât mai repede un guvern”, a afirmat Sighiartău.

„Parlamentarii PNL care nu a respectat decizia partidului nu mai reprezintă formațiunea”

Întrebat ce măsuri va lua PNL împotriva parlamentarilor care nu au respectat decizia partidului, liderul liberal a spus că aceștia nu mai reprezintă formațiunea.

„Foștii mei colegi, care astăzi au fost în Parlament, nu mai pot să dea ochii cu alegătorii liberali. Partidul Național Liberal nu îi mai dorește pe acești oameni care au trădat încrederea alegătorilor. Până atunci, cred că onorabil pentru ei ar fi să vedem niște demisii”, a declarat el.

Referitor la desemnarea viitorului premier, Robert Sighiartău a evitat să avanseze un nume, afirmând că decizia trebuie luată după consultările de la Palatul Cotroceni.

„Nu discutăm despre variante de premier. În primul rând, președintele României trebuie să consulte partidele. În funcție de cum va arăta această configurație a noului guvern, se va degaja și un nume de premier”, a spus acesta.

„PNL pune pe masă cele două soluții”

Sighiartău a reiterat că formațiunea este dispusă să participe la găsirea unei soluții politice rapide.

„În acest moment, singurul lucru pe care îl așteaptă România este un guvern. Noi am spus foarte clar că nu ne cramponăm.

Partidul Național Liberal pune pe masă cele două soluții și cred că președintele României va lua decizia înțeleaptă. România are nevoie de guvern. Partidul Național Liberal are soluția pentru el”, a spus Robert Sighiartău.